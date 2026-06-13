A família brasileira que encontrou segurança no Marrocos: 'Aqui não temos medo'

Família mora em Marraquexe, a quarta maior cidade do país e uma das mais importantes Crédito: Edison Veiga

Abrir o vidro do carro no meio de uma muvuca, conversar com um desconhecido, um vendedor ambulante — e comprar dele framboesas. Então, ouvir de um sujeito que percebeu estar diante de uma brasileira: "Viva Neymar ".

Na manhã do dia 20 de maio, a química Teresa Cristina Fonseca da Silva, de 44 anos, teve essa interação ao sair do estacionamento do supermercado onde costuma fazer compras, em Marraquexe, no Marrocos . Uma experiência corriqueira, mas que para ela é carregada de significados.

Quando se mudou para o Marrocos no fim de 2019 com o marido, o engenheiro agrônomo Leonardus Vergutz, e os filhos Davi e Gustavo, a oportunidade internacional se revestia do sonho de ter uma vida em ambiente seguro, longe da violência urbana que se tornou parte da paisagem das cidades brasileiras.

No Brasil, ambos eram professores universitários . Vergutz, na Universidade Federal de Viçosa, e Silva, na Estadual de Minas Gerais.

Moravam em Viçosa, cidade de menos de 80 mil habitantes a 230 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte . E buscavam superar um trauma: quando eles se preparavam para um passeio com o filho mais velho, então com 3 anos de idade e já instalado na cadeirinha do carro, Vergutz foi surpreendido por um homem armado que exigiu a chave do veículo imediatamente.

"Foi aquele nervoso de tirar o menino. Uma situação bem traumática", recorda ela. A partir daquele momento, os dois começaram a buscar oportunidades para, no mínimo, viver um período sabático fora do país.

A oportunidade veio no segundo semestre de 2019. Especializado em fertilizantes, Vergutz conseguiu uma cadeira de professor e pesquisador na Universidade Politécnica Mohammed VI, a UM6P — instituição privada marroquina criada e mantida pelo Grupo OCP, o Office Chérifien des Phosphates, gigante empresa de fosfatos do país.

A companhia é a maior produtora e exportadora global de fosfato e fertilizantes fosfatados e detém mais da metade das reservas mundiais da rocha — e o agronegócio brasileiro está entre os principais clientes da companhia.

O que era para ser um sabático de um ou dois anos, acabou se tornando uma experiência mais longeva para a família Silva-Vergutz.

Na noite do sábado, 13 de junho, quando a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o time de Marrocos, Teresa, Leonardus, Davi e Gustavo devem estar com a camisa amarelinha na frente da TV.

Durante os 90 minutos de jogo, o coração deles não estará em Marraquexe — mas no Brasil, país para onde eles embarcarão uma semana depois para as férias do meio do ano.

Não foi amor à primeira vista

"Estou 100% adaptada hoje ao Marrocos. Não foi um país que me conquistou num primeiro momento. Mas eu aprendi a gostar", diz Silva.

Ela admite que no começo achava tudo "muito feio", "muito pobre", "tudo marrom, cor de terra, deserto". "Foi muito difícil", afirma.

Mas a lembrança do medo que sentiu quando a família foi vítima do assalto a mão armada, e momentos como o do vendedor de framboesa, dão a ela uma sensação de alívio.

"Sinto que conquistei essa segurança", comenta.

"Saímos do Brasil bem impactados por causa do que tinha acontecido. Aqui eu não tenho medo de parar no sinal e ser assaltada, de virem com uma arma. Apesar da pobreza, esse medo eu não tenho", diz.

O Marrocos é um país de 37 milhões de habitantes na África setentrional onde residem 400 brasileiros conforme dados atualizados do setor consular do Brasil em Rabat, capital do país.

No mais recente relatório amplo realizado pelo Ministério das Relações Exteriores sobre brasileiros morando em outros países, com ano-base de 2023, a estimativa era de 200 brasileiros no Marrocos.

Marraquexe, onde vivem os Silva-Vergutz, é a quarta maior cidade do país e uma das mais importantes — mais de 1 milhão de habitantes vivem ali.

A sensação de segurança experimentada pela família brasileira ecoa o que se observa na sociedade marroquina. De acordo com a base de dados colaborativa Numbeo, por exemplo, a criminalidade no Marrocos é considerada moderada e a segurança para alguém andando sozinho nas ruas é elevada.

Para um brasileiro, é uma paisagem árida, diferente.

"Falta verde. No Brasil a gente está acostumado a ver floresta por todos os lados. A gente passa por uma rodovia e tem mata dos dois lados", diz Silva.

Teresa, Leonardus, Davi e Gustavo moram no Marrocos desde 2019 Crédito: Arquivo Pessoal

E não dá mesmo para dizer que a grama do outro é mais verde, para quem troca o Brasil pelo país norte-africano. Indicadores objetivos, como o Índice de Desenvolvimento Humano, situam o Marrocos na 118º posição global (com 0,698) — o Brasil aparece no 88º lugar do ranking, com a marca de 0,76.

A química conta que a ideia inicial de ficar um ou dois anos no país acabou sendo estendida porque houve uma transição na carreira do marido. Ele deixou a universidade e hoje tem um cargo na diretoria da OCP.

As condições melhoraram, com uma casa mais confortável, duas passagens por ano para a família ir ao Brasil — antes era apenas uma — e uma posição de destaque.

Ela também passou a empreender. Desde 2022, trabalha mediando importações de commodities brasileiras para o mercado africano, principalmente café, mas também já comercializou carne e pimenta do reino, por exemplo.

"Viajei todo o Marrocos. Mulher não faz isso aqui, são poucas mulheres empreendedoras", comenta ela.

"São poucas que falam nos negócios. Muitas vezes eu senti admiração. Em outras, preconceito. Existe muito machismo."

Mas ao analisar o povo local, a balança é favorável.

"Os marroquinos são muito gentis. É o país onde eu me sinto segura", reflete ela. "Existe machismo e tudo. Mas aqui sinto que conquistei essa segurança."

Os filhos estudam em escola internacional americana. A fluência em inglês, adquirida por eles nesse formato, foi um dos pontos que pesou na balança na decisão de imigrar.

No dia a dia, nas interações com os marroquinos, eles usam o francês — segundo Silva, aprender a variante árabe usada pelos locais é tarefa praticamente impossível.

Para Silva, o dia a dia marroquino não significa uma inserção plena na vida local. Não houve um entrosamento a ponto de criar laços de amizades, por exemplo.

"Tenho duas amigas marroquinas, mas o contato se limita a um almoço por mês, mais ou menos", comenta. "O que existe é uma overdose de família."

Ela vê isso como decorrente da decisão de imigrar. Se em Viçosa a presença de seus pais no dia a dia do seu próprio núcleo familiar era intensa — "era igual bicho de bolo, todo mundo opinando na sua vida" —, agora define o momento como de um espaço para que os quatro dividam entre si as agruras e as alegrias.

"É amar e brigar com muita intensidade. Fortalece bastante [as relações familiares] mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente fica muito entediado de ter sempre nós mesmos", comenta ela.

E sente falta do Brasil? Da maneira como eles se organizaram, acabam passando de dois a dois meses e meio por ano em Minas Gerais — então, segundo ela, esta relação segue presente e suficiente.

"Em termos de companhia, a gente sente muito a falta da família. Mas aprendemos a conviver entre a gente. E isso [essa situação] não pesa hoje tanto", diz Silva.

O que ela nota é que seus filhos, por terem se habituado ao dia a dia marroquino, perderam a malícia brasileira e viraram objeto de preocupação.

"Antes de ir eu já tenho de falar para tomarem cuidado, não ficarem com o celular na mão na rua, essas coisas. Eles são muito inocentes", analisa ela.

Nos hábitos alimentares, a saudade é da carne de porco. Como a imensa maioria da população marroquina é muçulmana — e o islã proíbe o consumo desse tipo de carne —, Silva conta que peças suínas são mais caras e de difícil acesso. Virou iguaria apenas para ocasiões especiais, portanto.

Prazo de validade

Apesar de reconhecer o valor da experiência, Silva diz que não é uma mudança definitiva. "Isso aqui tem data para acabar. Acredito que mais dois ou três anos", afirma.