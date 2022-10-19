Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guloseima

Cannoli: veja onde comer ou encomendar o doce italiano no ES

Vendidos em padaria e restaurantes da Grande Vitória, os tubinhos de massa frita recheados com creme de ricota fazem sucesso entre os capixabas
Evelize Calmon

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 18:23

Doce típico da região da Sicília, na Itália, o cannolo (ou cannoli, no plural) parece ter finalmente chegado ao Espírito Santo para ficar.
Os tubinhos de massa doce frita recheados com creme de ricota, até então raros de ser ver aqui, eram a gostosura que faltava em nossa terra de numerosa descendência italiana.
Seja na versão tradicional ou em combinações diferentonas, como Ferrero Rocher ou cheesecake de morango, os canudinhos já são encontrados diariamente na vitrine de uma padaria ou no menu degustação de um restaurante, ambos na Praia do Canto - bairro onde normalmente despontam as tendências gastronômicas no Estado.   
Em Jardim da Penha, o cannolo ganhou um dia para chamar de seu, e em São Geraldo, Cariacica, pode ser encomendado para um evento ou até mesmo para o lanche da tarde. Veja os detalhes na lista abaixo.  

01

DOÇURA SEMANAL

Cannoli têm dia cativo na Nonna Barberina, em Jardim da Penha. Toda sexta, das 12h às 20h, a casa de massas realiza o Giorno dei cannoli - em português," dia de cannoli" -, quando são produzidos cinco sabores da doçura. Nesta sexta, 21 de outubro, haverá cannoli de pistache, de chocolate belga, de manjericão com morangos frescos, de cheesecake de morango e o tradicional de ricota com raspas de laranja. Os tubinhos são recheados na hora e custam de R$ 11,50 a R$ 15 cada um. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Vitória. (27) 3207-4920. FOTO: Francisco Siqueira

02

VITRINE RECHEADA

Na padaria Tanti Affetti, os tubinhos recheados estrearam na vitrine em julho e desde então viraram febre no local. Ao todo, são produzidos diariamente sete versões de cannoli: pistache, Ferrero Rocher (Nutella, creme francês e castanha), blueberry, doce de leite, Romeu e Julieta, limão siciliano e Tradicional (creme de ricota doce). Na loja, cada cannolo custa R$ 15,90. Delivery: iFood. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: tantiaffetti.com.br. FOTO: Tanti Afetti/Divulgação  

03

PARA ENCOMENDAR

O chef Kleysson Cesconetto produz cannoli sob encomenda em São Geraldo, Cariacica. Além dos sabores clássicos de sua Confeitaria Cesconetto (creme de ricota e frutas cristalizadas ou creme de confeiteiro com gotas de chocolate), Kleysson prepara combinações à escolha do cliente. Abacaxi com coco, maracujá, nozes, pistache e chocolate com avelã estão entre as possibilidades de recheio. Quanto: R$ 7 cada cannolo, e o pedido mínimo é de 10 unidades. Encomendas: (27) 98862-5342, com retirada no local ou entrega na Grande Vitória (bairros e taxas sob consulta). FOTO: Rodrigo Borçato   

04

NO MENU DEGUSTAÇÃO

O restaurante Soeta, na Praia do Canto, foi pioneiro no Estado ao servir cannoli. Atualmente, o autêntico cannolo siciliano compõe uma sobremesa no menu degustação de primavera da casa (R$ 188 por pessoa, com seis etapas). O recheio é simples e bem tradicional, de creme doce de ricota, fiel à receita italiana. O tubinho vai para a mesa sobre sorvete de coco e uma calda aveludada de goiaba. Rua Desembargador Sampaio, 332, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3026-4433. FOTO: Evelize Calmon  

Este vídeo pode te interessar

Gastronomia itália

Gastronomia itália
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados