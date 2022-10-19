Cannoli: veja onde comer ou encomendar o doce italiano no ES

Doce típico da região da Sicília, na Itália, o cannolo (ou cannoli, no plural) parece ter finalmente chegado ao Espírito Santo para ficar.
Os tubinhos de massa doce frita recheados com creme de ricota, até então raros de ser ver aqui, eram a gostosura que faltava em nossa terra de numerosa descendência italiana.
Seja na versão tradicional ou em combinações diferentonas, como Ferrero Rocher ou cheesecake de morango, os canudinhos já são encontrados diariamente na vitrine de uma padaria ou no menu degustação de um restaurante, ambos na Praia do Canto - bairro onde normalmente despontam as tendências gastronômicas no Estado.
Em Jardim da Penha, o cannolo ganhou um dia para chamar de seu, e em São Geraldo, Cariacica, pode ser encomendado para um evento ou até mesmo para o lanche da tarde. Veja os detalhes na lista abaixo.
DOÇURA SEMANAL
Cannoli têm dia cativo na Nonna Barberina, em Jardim da Penha. Toda sexta, das 12h às 20h, a casa de massas realiza o Giorno dei cannoli - em português," dia de cannoli" -, quando são produzidos cinco sabores da doçura. Nesta sexta, 21 de outubro, haverá cannoli de pistache, de chocolate belga, de manjericão com morangos frescos, de cheesecake de morango e o tradicional de ricota com raspas de laranja. Os tubinhos são recheados na hora e custam de R$ 11,50 a R$ 15 cada um. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Vitória. (27) 3207-4920. FOTO: Francisco Siqueira
VITRINE RECHEADA
Na padaria Tanti Affetti, os tubinhos recheados estrearam na vitrine em julho e desde então viraram febre no local. Ao todo, são produzidos diariamente sete versões de cannoli: pistache, Ferrero Rocher (Nutella, creme francês e castanha), blueberry, doce de leite, Romeu e Julieta, limão siciliano e Tradicional (creme de ricota doce). Na loja, cada cannolo custa R$ 15,90. Delivery: iFood. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: tantiaffetti.com.br. FOTO: Tanti Afetti/Divulgação
PARA ENCOMENDAR
O chef Kleysson Cesconetto produz cannoli sob encomenda em São Geraldo, Cariacica. Além dos sabores clássicos de sua Confeitaria Cesconetto (creme de ricota e frutas cristalizadas ou creme de confeiteiro com gotas de chocolate), Kleysson prepara combinações à escolha do cliente. Abacaxi com coco, maracujá, nozes, pistache e chocolate com avelã estão entre as possibilidades de recheio. Quanto: R$ 7 cada cannolo, e o pedido mínimo é de 10 unidades. Encomendas: (27) 98862-5342, com retirada no local ou entrega na Grande Vitória (bairros e taxas sob consulta). FOTO: Rodrigo Borçato
NO MENU DEGUSTAÇÃO
O restaurante Soeta, na Praia do Canto, foi pioneiro no Estado ao servir cannoli. Atualmente, o autêntico cannolo siciliano compõe uma sobremesa no menu degustação de primavera da casa (R$ 188 por pessoa, com seis etapas). O recheio é simples e bem tradicional, de creme doce de ricota, fiel à receita italiana. O tubinho vai para a mesa sobre sorvete de coco e uma calda aveludada de goiaba. Rua Desembargador Sampaio, 332, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 3026-4433. FOTO: Evelize Calmon