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Bolo de rolo: veja uma receita fácil do doce típico de Pernambuco

A guloseima, feita com uma massa bem fina enrolada sobre recheio de goiabada cremosa, é um clássico da confeitaria brasileira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 19:37

Doce típico brasileiro, o bolo de rolo é um dos símbolos de Pernambuco. Sua massa fininha, feita com farinha de trigo, ovos, manteiga e açúcar, é enrolada sobre o recheio - o mais tradicional é o de goiabada.  
Quer tentar fazer essa belezura em casa? Então, confira a seguir o passo a passo do preparo e capriche! 

BOLO DE ROLO FÁCIL

INGREDIENTES:
  • 225 gramas de manteiga temperatura ambiente
  • 225 gramas de açúcar
  • 5 gemas
  • 225 gramas de farinha de trigo 
  • 5 claras em neve
  • 600 gramas de doce de goiabada cremoso
Bolo de rolo
O bolo de rolo com goiabada é o mais tradicional  Crédito: Selmi/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque na batedeira a manteiga e o açúcar, e bata bem. Junte as gemas e bata mais um pouco. 
  2. Acrescente a farinha de trigo e as claras batidas em neve. Misture bem. 
  3. Coloque 250 gramas de massa em uma forma para bolo de rolo untada e enfarinhada. Espalhe até ficar uniforme.
  4. Leve para assar por, no máximo, 12 minutos. A massa deve ficar ainda macia.
  5. Retire do forno, desenforme e faça mais 2 massas pelo menos.
  6. Espalhe a goiabada e enrole como um rocambole. Espalhe goiabada na outra massa e acomode o rolinho anterior e enrole novamente. Repita o processo.
  7. Polvilhe açúcar de confeiteiro e corte fatias.
Fonte: Selmi/Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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