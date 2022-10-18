Bolo de rolo: veja uma receita fácil do doce típico de Pernambuco

Doce típico brasileiro, o bolo de rolo é um dos símbolos de Pernambuco. Sua massa fininha, feita com farinha de trigo, ovos, manteiga e açúcar, é enrolada sobre o recheio - o mais tradicional é o de goiabada.
Quer tentar fazer essa belezura em casa? Então, confira a seguir o passo a passo do preparo e capriche!
BOLO DE ROLO FÁCIL
INGREDIENTES:
- 225 gramas de manteiga temperatura ambiente
- 225 gramas de açúcar
- 5 gemas
- 225 gramas de farinha de trigo
- 5 claras em neve
- 600 gramas de doce de goiabada cremoso
MODO DE PREPARO:
- Coloque na batedeira a manteiga e o açúcar, e bata bem. Junte as gemas e bata mais um pouco.
- Acrescente a farinha de trigo e as claras batidas em neve. Misture bem.
- Coloque 250 gramas de massa em uma forma para bolo de rolo untada e enfarinhada. Espalhe até ficar uniforme.
- Leve para assar por, no máximo, 12 minutos. A massa deve ficar ainda macia.
- Retire do forno, desenforme e faça mais 2 massas pelo menos.
- Espalhe a goiabada e enrole como um rocambole. Espalhe goiabada na outra massa e acomode o rolinho anterior e enrole novamente. Repita o processo.
- Polvilhe açúcar de confeiteiro e corte fatias.
Fonte: Selmi/Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.