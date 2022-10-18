Bolo de rolo: veja uma receita fácil do doce típico de Pernambuco

Coloque na batedeira a manteiga e o açúcar, e bata bem. Junte as gemas e bata mais um pouco.

Acrescente a farinha de trigo e as claras batidas em neve. Misture bem.

Coloque 250 gramas de massa em uma forma para bolo de rolo untada e enfarinhada. Espalhe até ficar uniforme.

Leve para assar por, no máximo, 12 minutos. A massa deve ficar ainda macia.



Retire do forno, desenforme e faça mais 2 massas pelo menos.



Espalhe a goiabada e enrole como um rocambole. Espalhe goiabada na outra massa e acomode o rolinho anterior e enrole novamente. Repita o processo.