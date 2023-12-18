Aprenda a fazer sobremesas sem glúten para o Natal

Na busca por opções mais saudáveis, as receitas sem glúten ganham destaque, especialmente durante celebrações festivas como o Natal.
Seja para quem é intolerante ao glúten ou por opção, oferecer sobremesas adaptadas pode ser uma maneira deliciosa de atender a diversas preferências alimentares. Nesse sentido, confira três sobremesas sem glúten deliciosas para você experimentar!
Torta de maçã
Ingredientes
- Massa:
- 1 1/2 xícara de chá farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de farinha de coco
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1/4 de xícara de chá óleo de coco derretido
- 1 ovo
- Recheio:
- 4 maçãs descascadas e fatiadas
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de canela
- 1/2 colher de chá de noz-moscada moída
COMO FAZER:
- Em uma tigela, misture as farinhas, o sal, o óleo de coco e o ovo até obter uma massa homogênea. Em seguida, coloque a massa em uma forma de fundo removível e cubra o fundo e as laterais. Reserve.
- Em outro recipiente, misture as maçãs com o suco de limão, o açúcar mascavo, a canela e a noz-moscada. Logo após, coloque o recheio sobre a massa na forma.
- Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos, ou até que as maçãs estejam macias e a massa esteja dourada.
Musse de chocolate sem glúten
Ingredientes:
- 200 g de chocolate amargo sem glúten e derretido
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 3 gemas de ovo
- 3 claras de ovo em neve
- 1 xícara de chá de creme de leite batido
- Amêndoas picadas a gosto
COMO FAZER:
- Em uma batedeira grande, misture o chocolate derretido, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Adicione as gemas uma de cada vez, batendo bem após cada adição.
- Após, acrescente as claras em neve com cuidado na mistura de chocolate, mexendo delicadamente com uma espátula. Coloque o creme de leite e mexa até ficar homogêneo.
- Despeje a mousse em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até firmar. Retire da geladeira e sirva com as amêndoas picadas.
Bolo de Natal
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá farinha de coco
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada moída
- 4 ovos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
- 1 xícara de chá de purê de abóbora
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
COMO FAZER:
- Em uma tigela grande, misture as farinhas, o bicarbonato de sódio, o sal, a canela e a noz-moscada. Em outro recipiente, bata os ovos até ficar homogêneo.
- Adicione o mel, o óleo de coco, o purê de abóbora e o extrato de baunilha e misture. Depois, adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa homogênea.
- Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Deixe o bolo esfriar antes de desenformar e sirva em seguida.