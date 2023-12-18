Aprenda a fazer sobremesas sem glúten para o Natal

Em uma tigela, misture as farinhas, o sal, o óleo de coco e o ovo até obter uma massa homogênea. Em seguida, coloque a massa em uma forma de fundo removível e cubra o fundo e as laterais. Reserve.

Em outro recipiente, misture as maçãs com o suco de limão, o açúcar mascavo, a canela e a noz-moscada. Logo após, coloque o recheio sobre a massa na forma.