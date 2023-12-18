Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Três dicas

Aprenda a fazer sobremesas sem glúten para o Natal

Receitas como torta de maçã, musse de chocolate e bolo natalino são dicas do HZ para a ceia de quem tem restrições alimentares
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 14:29

Imagem Edicase Brasil
Torta de maçã Crédito: Shutterstock
Na busca por opções mais saudáveis, as receitas sem glúten ganham destaque, especialmente durante celebrações festivas como o Natal.
Seja para quem é intolerante ao glúten ou por opção, oferecer sobremesas adaptadas pode ser uma maneira deliciosa de atender a diversas preferências alimentares. Nesse sentido, confira três sobremesas sem glúten deliciosas para você experimentar!

Torta de maçã

Ingredientes
  • Massa:
  • 1 1/2 xícara de chá farinha de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de farinha de coco
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/4 de xícara de chá óleo de coco derretido
  • 1 ovo
  • Recheio:
  • 4 maçãs descascadas e fatiadas
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de canela
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada moída
COMO FAZER: 
  1. Em uma tigela, misture as farinhas, o sal, o óleo de coco e o ovo até obter uma massa homogênea. Em seguida, coloque a massa em uma forma de fundo removível e cubra o fundo e as laterais. Reserve. 
  2. Em outro recipiente, misture as maçãs com o suco de limão, o açúcar mascavo, a canela e a noz-moscada. Logo após, coloque o recheio sobre a massa na forma. 
  3. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos, ou até que as maçãs estejam macias e a massa esteja dourada.
Imagem Edicase Brasil
Musse de chocolate Crédito: Shutterstock

Musse de chocolate sem glúten

Ingredientes: 
  • 200 g de chocolate amargo sem glúten e derretido
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • 3 gemas de ovo
  • 3 claras de ovo em neve
  • 1 xícara de chá de creme de leite batido
  • Amêndoas picadas a gosto
COMO FAZER: 
  1. Em uma batedeira grande, misture o chocolate derretido, o açúcar e o extrato de baunilha até ficar homogêneo. Adicione as gemas uma de cada vez, batendo bem após cada adição. 
  2. Após, acrescente as claras em neve com cuidado na mistura de chocolate, mexendo delicadamente com uma espátula. Coloque o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. 
  3. Despeje a mousse em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até firmar. Retire da geladeira e sirva com as amêndoas picadas.

Bolo de Natal

Ingredientes: 
  • 2 xícaras de chá farinha de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá farinha de coco
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada moída
  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1 xícara de chá de purê de abóbora
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar
COMO FAZER: 
  1. Em uma tigela grande, misture as farinhas, o bicarbonato de sódio, o sal, a canela e a noz-moscada. Em outro recipiente, bata os ovos até ficar homogêneo. 
  2. Adicione o mel, o óleo de coco, o purê de abóbora e o extrato de baunilha e misture. Depois, adicione os ingredientes líquidos aos secos e misture até obter uma massa homogênea. 
  3. Após, despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de amêndoas e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Deixe o bolo esfriar antes de desenformar e sirva em seguida.

Veja Também

Natal mais doce: onde encomendar sobremesas de fim de ano no ES

Brownie com brigadeiro branco e frutas é receita para o Natal

Como fazer sorvete sem lactose com banana, manga e maracujá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Natal Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados