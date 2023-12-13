Natal mais doce: onde encomendar sobremesas de fim de ano no ES

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CARAMELO CROCANTE

A torta de chocolate com fudge de caramelo crocante (R$ 256/foto) é um dos destaques do menu natalino de Michela Gasparini. A confeiteira prepara sob encomenda nove opções, entre elas banoffee (R$ 196), torta musse de chocolate (R$ 206) e cheesecake de pistache (R$ 256). Todas têm 21cm de diâmetro e servem em média 10 pessoas. Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos: (27) 99626-2266. FOTO: Camila Luz

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PALHA ITALIANA

Camadas de biscoito em meio a uma quantidade generosa de brigadeiro de pistache: assim é feita a torta palha italiana da Soiô Doces, de Fernanda Altoé. O doce está disponível em dois tamanhos: com 15 cm (R$ 240) e 20 cm de diâmetro (R$ 320). Outra dica é a torta três chocolates, que mescla bolo, musse e ganache de chocolates branco e ao leite (R$ 140/15cm ou R$ 240/20cm). Praia do Canto, Vitória. Pedidos: (27) 99917-4544. FOTO: Camila Luz

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DOCE NA TRAVESSA

Entre as sobremesas na travessa da Adocica, de Lídia Jardim, uma dica é a Folhado de Morango, que leva creme e musse de Ninho, biscoito italiano folhado e morango fresco (R$ 159). A confeiteira prepara ainda pavê de abacaxi com coco (R$ 135,90) e torta de bombom Ouro Branco (R$ 159,90). Cada travessa serve em média 12 pessoas. Laranjeiras, Serra. (27) 99721-0889. FOTO: Adocica/Instagram

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GUIRLANDA DE BROWNIE

Guirlandas de doce são uma especialidade da Perry Confeitaria, que prepara este ano duas versões. A de brownie é coberta com brigadeiro cremoso (chocolate belga ou pistache), frutas vermelhas, brigadeiros (bolinha), suspiros e biscoitos (R$ 250/foto). Já a guirlanda clássica, montada sobre discos de biscoito de baunilha, sai por R$ 285. Ambas rendem em média 10 fatias. Mata da Praia, Vitória. (27) 99316-9316. FOTO: Perry/Instagram

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RED VELVET ESPECIAL

No menu de Natal de Luara Galante, o Gâteau Amélie é ideal para fãs de red velvet. A versão da confeiteira para o famoso bolo vermelho contém creme de cream cheese, geleia de frutas vermelhas e frutas frescas (morango e mirtilo). Quanto: R$ 185 (serve de 10 a 12 fatias). Morada de Camburi, Vitória. Pedidos: (27) 99928-5840. FOTO: Luara Galante/Divulgação

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GELATO COM CHOCOLATE

O cardápio de fim de ano da Mombee Doceria traz entre as opções a torta gelato, disponível em dois sabores: Nutella (R$ 195) e pistache (R$ 205), ambas finalizadas com ganache de chocolate ao leite. Cada pote tem 1 litro e serve em média 10 porções. Mata da Praia, Vitória. (27) 99801-7707. FOTO: Mariana Bertazo

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ZERO AÇÚCAR