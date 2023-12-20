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Torta de Sintra: sobremesa gelada é perfeita para o Natal

Confira receita da chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes que garante sucesso na ceia de fim de ano dos capixabas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 17:00

Torta de Sintra da chef Giovana Moysés
Torta de Sintra é uma queridinha dos capixabas Crédito: Carlos Alberto Silva
Torta de Sintra é uma sobremesa gelada feita com doce de maçã e um toque de canela que, há alguns anos, tornou-se tradição em muitos lares capixabas. 
Especialmente cremosa, ela ganhou fama no Espírito Santo a partir dos restaurantes de cozinha portuguesa Quinzinho, já extinto, e Lareira Portuguesa, que segue em funcionamento na Capital desde o final dos anos 1970. 
A versão que você confere abaixo, revelada ao HZ pela chef e professora de Gastronomia Giovana Moyzes, é uma homenagem à altura dessa sobremesa tão querida em nosso Estado. Confira o passo a passo. 

TORTA DE SINTRA

Rendimento: 12 fatias
Tempo de preparo: 90 minutos
Dificuldade: média

INGREDIENTES

  • 1 lata de leite condensado 
  • 1 lata de creme de leite
  • Meia medida (lata) de leite
  • 8 a 10 maçãs
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 4 colheres (sopa) canela em pó
  • 1 pacote de biscoito de maisena
  • 100g de manteiga sem sal
  • 4 gemas de ovo

MODO DE PREPARO

  1. Preaqueça o forno a 180°C. 
  2. Triture o biscoito até virar uma farofa fina e disponha essa farofa em uma tigela. 
  3. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma massa uniforme. 
  4. Espalhe a massa sobre a forma, apertando bem nas laterais e no fundo até formar uma camada fina em toda a base e nas laterais do refratário. 
  5. Em seguida, leve essa massa ao forno por aproximadamente cinco minutos ou até dourar levemente. Reserve.
  6. Descasque as maçãs, rale em um ralador e, em seguida, coloque em uma panela, acrescentando o açúcar e a canela. Mexa até formar uma geleia. Desligue o fogo e reserve. 
  7. Em outra panela, despeje o leite condensado, o leite e as gemas, misturando bem. 
  8. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme bem consistente. 
  9. Retire o creme do fogo, acrescente o creme de leite e reserve.

MONTAGEM

  1. Espalhe, com bastante cuidado, todo o doce de maçã no fundo da forma forrada com a massa de biscoito. 
  2. Em seguida, despeje o creme por cima do doce de maçã, deixando-o totalmente nivelado e uniforme. 
  3. Salpique canela em pó por toda a superfície. 
  4. Coloque a torta no congelador por no mínimo 4 horas. 
  5. Retire do freezer 15 minutos antes de servir e salpique mais um pouco de canela.

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