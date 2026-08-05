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Eleições 2026

Genial/Quaest: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 39% a 30% no 1º turno e 44% a 39% no 2º turno

Diferença na rejeição entre os dois adversários encolhe; petista vence todos os cenários testados no confronto final

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 08:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2026 às 08:51

SÃO PAULO - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5) mostra o presidente Lula (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 39% a 30% no primeiro turno e 44% a 39% no segundo turno.


O quadro se manteve estável, considerando a margem de erro, em relação ao levantamento anterior, realizado em julho.

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado

A vantagem do petista se manteve estável no segundo turno na comparação com julho, quando Lula vencia Flávio por 45% a 37%.


A Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-06591/2026.


Como mostrou a Folha, Lula tem dito a aliados ver dificuldade para ampliar seu eleitorado em um provável segundo turno.


O levantamento de agora é o primeiro aferido após a oficialização das candidaturas à Presidência nas convenções partidárias realizadas em todo o país.

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Primeiro turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece na liderança com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que registra 30%.


Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 4% cada, seguidos por Romeu Zema (Novo), com 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) registram 1% cada; os demais candidatos não pontuaram.


A parcela de eleitores ainda indecisos é de 10%, enquanto 8% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam.

Segundo turno

No segundo turno, Lula lidera em todos os cenários testados. Marca 44% contra 39% de Flávio, 45% contra 37% de Caiado, 46% contra 34% de Zema e 45% contra 35% de Renan.


No segundo turno contra Flávio, cenário mais provável, os indecisos somam 4%, enquanto 13% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam.


A distância entre os índices de rejeição de Lula e Flávio caiu de 7 para 2 pontos. Dizem que não votariam no atual presidente 52% dos entrevistados, ante 50% no levantamento anterior. A rejeição a Flávio é de 54%, ante 57% em julho.


Os três rivais da direita não bolsonarista ainda têm índices altos de desconhecimento: 44% no caso de Caiado, 49% no de Zema e 65% no de Renan.

Avaliação de governo

O trabalho do governo Lula é considerado positivo por 36% dos eleitores, contra 36% de avaliação negativa. Aqueles que classificam a gestão como regular somam 26%.


A aprovação ao trabalho do presidente se manteve em 48%, e a desaprovação, em 47%. Com isso, a diferença entre aprovação e desaprovação continua em um ponto.


Em julho, a avaliação do presidente Lula empatou em 36% entre os que achavam o governo bom ou ótimo e os que o consideravam ruim ou péssimo. A gestão foi avaliada como regular por 26%, e 2% não souberam ou não responderam. Os mesmos percentuais foram registrados no levantamento de agosto.

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