Genial/Quaest: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 39% a 30% no 1º turno e 44% a 39% no 2º turno

A vantagem do petista se manteve estável no segundo turno na comparação com julho, quando Lula vencia Flávio por 45% a 37%.





A Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-06591/2026.





Como mostrou a Folha, Lula tem dito a aliados ver dificuldade para ampliar seu eleitorado em um provável segundo turno.





O levantamento de agora é o primeiro aferido após a oficialização das candidaturas à Presidência nas convenções partidárias realizadas em todo o país.