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Guia de presentes

Dia dos Pais: confira 30 sugestões de presentes para celebrar o dia deles

Tem roupas, acessórios, itens para casa e joias para você fazer bonito com o seu pai no próximo dia 09 de agosto
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 09:00

Presentes para o Dia dos Pais
Seleção de presentes para o Dia dos Pais Arte Guilherme Sillva

O Dia dos Pais está chegando e, com ele, a clássica dúvida: como surpreender aquele que sempre fez tudo por nós? Se a ideia é fugir do óbvio e encontrar um presente que realmente combine com a personalidade e a rotina do seu pai, você veio ao lugar certo.


Para te ajudar nessa missão, preparamos um guia com 30 sugestões incríveis de presentes que vão desde peças de moda até calçados, acessórios e tendências para todos os estilos e orçamentos.


Quer garantir o presente ideal e ver aquele sorriso de orgulho no rosto dele? Navegue pela nossa lista completa abaixo e inspire-se!

Seleção de presentes para o Dia dos Pais
Seleção de presentes para o Dia dos Pais Arte Guilherme Sillva

  1. Sanduicheira Elétrica, da Cadence. Preço: R$ 88,85 (COMPRE NA AMAZON)

  2. Óculos Grand Tour, da Mormaii. Preço: R$ 599,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Camisa Originals Brasil, da Adidas. Preço: R$ 399,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Camiseta Masculina SS Camaro Fashion, da Chevrolet Fan Store. Preço: R$ 129,90

  5. Boné Ayrton Senna, de New Era. Preço: R$ 279,99

  6. Camiseta de Tênis Ultra Dry, da Lacoste. Preço: R$ 349,00

  7. Fone De Ouvido Headphone Dapon. Preço: R$ 74,20 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Tênis EDGLRD Chuck 70, da Converse. Preço: R$ 699,00

  9. Tênis de Corrida Neo Vista 3, da  Mizuno. Preço: R$ 1.399,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Boné Preto, da Nike. Preço: R$ 209,99 (COMPRE NA AMAZON)

Presentes para o Dia dos Pais
Seleção de presentes para o Dia dos Pais Arte Guilherme Sillva

  1. Corta Vento Kiprun, da Decathlon. Preço: R$ 149,99

  2. Pingente Love, de Ivana Izoton. Preço: R$ 2.980,00

  3. Camisa Manga Longa Sport Oxford, da Reserva. Preço: R$ 499,00

  4. Óculos Polo Ralph Lauren, na Ótica Vargas. Preço: R$ 990,00 

  5. Classic Clog, da Crocs. Preço: R$ 299,00 (COMPRE NA AMAZON)

  6. Relógio Drive, da Condor. Preço: R$ 285,00

  7. Caixa de Bombons, da Lacta. Preço: R$ 29,00 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Kit Churrasco Faca Garfo. Preço: 42,11 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Calça Jeans Comfort, da Hering. Preço: R$ 269,99

  10. Vinho Casillero del Diablo, da Concha y Toro. Preço: R$ 44,90

Presentes de Dia dos Pais
Seleção de presentes para o Dia dos Pais Arte Guilherme Sillva

  1. Camiseta Tricot Listra Urca, da Foxton. Preço: R$ 648,00

  2. Tênis Sk8-Hi, da Vans. Preço: R$ 399,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Óculos de Grau Tom Ford, na Óticas Paris. Preço: R$ 2.449,00

  4. Copo Tumbler Texturizado, da Stanley. Preço: R$ 179,90 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  5. Cafeteira Espresso e Multibebida Passione, da 3 Corações. Preço: R$ 386,10 (COMPRE NA AMAZON)

  6. Óculos Tittanium Leopard, da Nine. Preço: R$ 219,90

  7. Camisa Paizão Futebol Clube, da Chico Rei. Preço: R$ 219,90

  8. Tênis Original 480 Low, da New Balance. Preço: R$ 313,99 (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Pulseira Loop, da Polar. Preço: R$ 1.299,00

  10. Single Barrel, de Jack Daniel's. Preço: R$ 245,00

*Os preços foram consultados em 22/07/2026

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