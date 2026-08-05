Dia dos Pais: confira 30 sugestões de presentes para celebrar o dia deles

O Dia dos Pais está chegando e, com ele, a clássica dúvida: como surpreender aquele que sempre fez tudo por nós? Se a ideia é fugir do óbvio e encontrar um presente que realmente combine com a personalidade e a rotina do seu pai, você veio ao lugar certo.





Para te ajudar nessa missão, preparamos um guia com 30 sugestões incríveis de presentes que vão desde peças de moda até calçados, acessórios e tendências para todos os estilos e orçamentos.





Quer garantir o presente ideal e ver aquele sorriso de orgulho no rosto dele? Navegue pela nossa lista completa abaixo e inspire-se!