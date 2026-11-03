Aos que se foram no mês de novembro

Novembro é o mês do calendário que tem um Dia de Finados. É um dia em que a memória se retorce. A gente lembra a perda de alguém muito querido e sofre, mas nada pode fazer a respeito, senão sofrer e lembrar. Sei bem dessa dor. É silenciosa e profunda. E sei como é difícil falar sobre ela.





Mas novembro também carrega perdas que são coletivas. Para os habitantes do Espírito Santo, é o mês de aniversário do dia em que a Indesejada levou o capixaba mais culto, o cérebro mais refinado, o intelectual mais lúcido, o professor mais generoso para com os principiantes da literatura que estas nossas ingratas plagas já viram.





Eu estava vindo de uma de minhas muitas andanças por este mundo que minha avó dizia ser de Deus e Glauber Rocha atribuía ao Diabo. Mal desembarquei no aeroporto, alguém me falou, meio à queima roupa, que Guilherme dos Santos Neves havia morrido.