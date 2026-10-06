Para Conceição da Barra em seu aniversário

Conceição da Barra, essa cidadezinha à beira-mar onde nasci e que carrego no coração para sempre como uma cicatriz deleitosa, hoje, dia 6 de outubro, faz anos. Por isso, escrevo para dizer “parabéns”, enquanto me lembro de cada detalhe dela, de cada amoroso detalhe que nela me rodeava, da infância à juventude.





É tudo tão bonito nesse pedaço de terra entre as águas que chega a dar sufoco. Descobri que, mesmo distante, queria estar lá, onde as pontas de minha vida, tão andarilha, estão amarradas.





Queria estar exatamente do lado do sul da cidade, no ponto em que a fita azul do rio Cricaré se junta ao mar verde, criando a impressão de que a partir dali se estende um horizonte marinho sem fim. Isso vale para quem se põe à beirada o cais que cerca o antigo casarão do Trapiche e olha na direção do pontal.