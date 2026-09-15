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Infraestrutura

Começa obra para conter erosão em praia de Conceição da Barra

Intervenção do DER-ES na Praia de Guaxindiba vai recuperar 2,6 km da orla

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 17:00

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

15 set 2026 às 17:00
Obras são iniciadas para conter erosão em praia de Conceição da Barra
Praia de Guaxindiba recebe obras que deverão ser feitas no prazo de 360 dias Divulgação

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) iniciou as obras para conter o avanço da erosão e recuperar a orla da Praia de Guaxindiba, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A intervenção terá investimento superior a R$ 97 milhões e vai abranger 2,6 quilômetros da costa.


O prazo previsto para execução é de 630 dias. A obra inclui estruturas de contenção e serviços de urbanização da orla, em uma área que há anos sofre com o avanço do mar e a redução da faixa de areia.

Obras são iniciadas para conter erosão em praia de Conceição da Barra
Na orla, também estão previstos serviços de urbanização  Divulgação

Além da contenção, estão previstos serviços de urbanização da orla. A proposta é recuperar a área afetada pelo avanço do mar e melhorar as condições de utilização do espaço por moradores e visitantes, como uma forma de preservar o potencial turístico da área. 


A expectativa é que a intervenção permita a recuperação gradual da faixa costeira e melhore as condições de uso da área por moradores, comerciantes, pescadores e turistas.

O prefeito de Conceição da Barra, Erivan Tavares, comemorou o início das obras e destacou a estrutura da intervenção feita pelo DER-ES. "O projeto em execução prevê a implantação de blocos articulados de concreto pré-moldados e anéis hexagonais, estruturas destinadas à estabilização da faixa costeira e à contenção do processo erosivo", disse.

A Praia de Guaxindiba fica a poucos quilômetros do centro de Conceição da Barra, próxima à foz do Rio Itaúnas. A região é conhecida pela chamada Floresta de Raízes e também é utilizada por pescadores.


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