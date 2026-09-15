Começa obra para conter erosão em praia de Conceição da Barra

Além da contenção, estão previstos serviços de urbanização da orla. A proposta é recuperar a área afetada pelo avanço do mar e melhorar as condições de utilização do espaço por moradores e visitantes, como uma forma de preservar o potencial turístico da área.





A expectativa é que a intervenção permita a recuperação gradual da faixa costeira e melhore as condições de uso da área por moradores, comerciantes, pescadores e turistas.





O prefeito de Conceição da Barra, Erivan Tavares, comemorou o início das obras e destacou a estrutura da intervenção feita pelo DER-ES. "O projeto em execução prevê a implantação de blocos articulados de concreto pré-moldados e anéis hexagonais, estruturas destinadas à estabilização da faixa costeira e à contenção do processo erosivo", disse.



A Praia de Guaxindiba fica a poucos quilômetros do centro de Conceição da Barra, próxima à foz do Rio Itaúnas. A região é conhecida pela chamada Floresta de Raízes e também é utilizada por pescadores.



