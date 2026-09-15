Vídeo em celulares ajuda a prender 3º suspeito de morte em Vitória

As investigações também apontaram a dinâmica do homicídio. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (15), Ramiro informou que o caso começou quando o adolescente envolvido no crime viu Ângelo vendendo drogas na praça de Itararé, na manhã do dia 18 de junho.





Segundo o delegado, o adolescente foi até a comunidade da Engenharia e avisou Fredy e Augusto de que a vítima estava no local. Com a informação, os três foram à praça e executaram o crime.





Ainda de acordo com Ramiro, Augusto foi quem apertou o gatilho.





"Augusto foi o executor do crime e Fredy deu a cobertura para ele durante a execução. Em seguida, os três correram em direção à Engenharia para esconder a arma. Depois, caminharam até o bairro Santa Lúcia, pediram um carro por aplicativo e fugiram para a Serra", complementou.





A reportagem tenta localizar a defesa dos envolvidos no crime. O espaço segue aberto para manifestação.