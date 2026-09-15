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Mistério

Mulher é internada em estado grave com sinais de agressão na Serra

Publicado em

15 set 2026 às 11:44

Uma mulher de 29 anos foi encontrada desacordada em uma rua da Serra e está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras. O caso aconteceu na segunda-feira (14). Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de agressão física e precisou ser intubada.


Na manhã desta terça-feira (15), a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o pai da vítima. Segundo ele, a filha foi encontrada desacordada e levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o hospital estadual.


A família da jovem mora no bairro Itapuã, em Vila Velha, mas, há cerca de dois meses, ela passou a morar com o namorado na Serra. Ainda não há informações sobre o que aconteceu antes de a mulher ser encontrada desacordada.


De acordo com a Polícia Civil, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não tinha condições de informar aos policiais o que havia ocorrido.


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros enquanto conversava com a esposa em Mantenópolis

Publicado em 15/09/2026 às 10:24

Um homem de 31 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa no distrito de São José, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (13). À Polícia Militar, o filho da vítima relatou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro da esposa do homem. 


Segundo a PM, a vítima estava sentada em frente ao imóvel, conversando com a esposa, quando o homem se aproximou e atirou. Após o crime, ele não foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mantenópolis. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estava internado

Morre pedestre atingido por barras de ferro em calçada de Cariacica

Publicado em 15/09/2026 às 08:30
Jurandir Lubase
Jurandir Lubase Reprodução

Morreu o homem identificado como Jurandir Lubase, de 59 anos, atingido por barras de ferro enquanto passava por uma calçada no bairro Tabajara, em Cariacica, na última quinta-feira (10). Desde o acidente, ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a morte cerebral de Jurandir foi confirmada na segunda-feira (14).


Segundo o irmão da vítima, Jurandir trabalhava como ambulante e havia ido à casa de um fornecedor no dia do acidente. Na volta, dois caminhões colidiram. Um deles transportava barras de ferro que, com o impacto da batida, se soltaram e atingiram o homem, que passava pela calçada.


Jurandir foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o hospital.


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o caso será investigado. Até o momento, não há informações sobre quais procedimentos foram adotados em relação aos motoristas dos caminhões.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Sorteio às 21h

Caixa muda horário e amplia prazo de apostas da Lotofácil da Independência

Publicado em 15/09/2026 às 06:05

A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado às 21h. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões. 

Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas. Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h. 

Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

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Agência Brasil

/ [email protected]
Agência Brasil
km 239

BR 101 será interditada por 1h30 na Serra nesta terça-feira (15)

Publicado em 14/09/2026 às 18:19

Os motoristas que passam pelo km 239 da BR 101, na Serra, devem ficar atentos nesta terça-feira (15). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, por uma hora e meia, para a detonação de rochas.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação do subtecho D da BR 101, entre Serra e Fundão. A empresa informou que, caso haja alguma intercorrência após o período previsto de interdição, será adotado o sistema de Pare e Siga até a normalização do serviço.


Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A Ecovias orienta os motoristas a programarem os deslocamentos, redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

BR 262 tem trecho liberado após quase seis meses de pare e siga

Publicado em 14/09/2026 às 17:00

Após quase seis meses operando no sistema pare e siga, o trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi liberado nos dois sentidos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma cratera se abriu no local em no dia 19 de março durante fortes chuvas.


Segundo motoristas que passaram pelo trecho, a via foi liberada no fim de semana, mas segue em obras. Por conta do grande fluxo de veículos na rodovia, o sistema pare e siga vinha causando transtornos aos condutores. No dia 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro da cratera.


O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que realiza obras de reconstrução no ponto, foi procurado pela reportagem para mais detalhes da obra, mas não houve retorno da demanda. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
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Km 289,1

Carro capota e interdita faixa da Rodovia do Contorno em Cariacica

Publicado em 14/09/2026 às 15:20
Acidente impacta o trânsito na Rodovia do Contorno
Acidente deixa o trânsito lento na Rodovia do Contorno Leitor AG

Um acidente ageta o trânsito na Rodovia do Contorno na tarde desta segunda-feira (14). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a faixa esquerda da pista no sentido CariacicaSerra está interditada após um carro capotar no km 289,1 da BR 101, próximo ao bairro Padre Mathias, em Cariacica.  


Motoristas relataram lentidão no trecho por causa da ocorrência. Imagens mostram o veículo capotado, com o para-brisa estilhaçado. Segundo a Ecovias, ninguém ficou ferido e a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Polícia

Operação termina com 3 presos e armas e drogas apreendidas em Jaguaré

Publicado em 14/09/2026 às 13:48

Uma operação da Polícia Militar terminou com três homens presos e armas, munições e drogas apreendidas no bairro Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (13). Rodrigo Caldeira Ferreira, Eduardo de Jesus Boaventura dos Santos e Talisson Almeida da Silva foram encontrados em uma casa durante a ação.


Segundo a PM, os policiais faziam uma incursão por uma área de mata quando viram Rodrigo com um objeto semelhante a uma arma. Conforme a corporação, ele pulou o muro de uma residência e entrou no imóvel para tentar se esconder. Eduardo e Talisson estavam no local.


Durante a operação, foram apreendidos três revólveres com numeração raspada, 19 munições, duas porções de substância semelhante à maconha, quatro celulares e R$ 604 em dinheiro.


Em nota, a Polícia Civil informou que os três foram autuados em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devido à numeração raspada das armas. Um deles também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Foi detonada

Granada é arremessada contra pátio da 14ª Companhia da PM na Serra

Publicado em 14/09/2026 às 13:43
Artefato estava com as letras "BDC" inscritas
Artefato estava com as letras "BDC" inscritas Crédito: Reprodução

Uma granada foi arremessada no pátio do 3º Pelotão da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Nova Almeida, na Serra, durante a madrugada desta segunda-feira (14). O artefato foi encontrado pelos policiais pela manhã, durante a passagem de serviço, e o Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar a retirada e a destruição do material.


Imagens de câmeras de segurança registraram um homem passando pelo local em uma motocicleta e arremessando o artefato em direção ao pátio da unidade. A granada foi destruída pela equipe especializada.


O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
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Incêndio de grandes proporções se aproxima de casas em Colatina; vídeo

Publicado em 14/09/2026 às 11:44

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação rasteira e arbustos secos e se aproximou de casas no bairro Padre José de Anchieta, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a frente do fogo se estendeu por aproximadamente 1,5 km. A baixa umidade do ar e os ventos contribuíram para a rápida propagação das chamas.


O combate continuou durante a noite, e os bombeiros permaneceram no local para monitorar possíveis pontos de reignição. Todos os focos foram extintos. Após o controle do incêndio, restou apenas fumaça proveniente de tocos e casas de cupins nas áreas atingidas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Fogo

Incêndio atinge apartamento no Centro de Castelo

Publicado em 14/09/2026 às 10:45
Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo
Incêndio atingiu um dos quastos de um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo Cédito: Leitor | A Gazeta

Um incêndio atingiu um apartamento no segundo andar de um prédio no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar das chamas altas e do susto, ninguém ficou ferido.


A corporação informou que foi acionada e, ao chegar ao local, os militares entrram no imóvel pela cozinha, que estava aberta. Ao avançarem até um dos quartos, encontraram a porta entreaberta e chamas intensas saindo do cômodo.


Os bombeiros combateram o incêndio e conseguiram controlar o fogo antes que ele se alastrasse para os demais cômodos do apartamento. Segundo a corporação, não houve solicitação de perícia para o local.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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