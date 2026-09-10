AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente

Pedestre é atingido por barras de ferro após colisão entre caminhões em Cariacica

Publicado em

10 set 2026 às 18:30
Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica
Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica Leitor AG

Uma colisão entre dois caminhões deixou um pedestre de 59 anos ferido no bairro Tabajara, em Cariacica, nesta quinta-feira (10). Testemunhas contaram à Polícia Militar que, com o impacto da batida, barras de ferro transportadas por um dos veículos se soltaram e atingiram o homem, que passava pelo local.


A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo a Polícia Militar, os motoristas não foram encontrados no local.

Veja Também 

Material encontrado durante Operação Cobrança Fatal

Mulher é presa durante operação que mira crimes de extorsão em Guarapari

Imagem de destaque

Criança denuncia estupro a caminho de padaria e homem é preso no ES

Foragido da Justiça é preso com pistola e drogas em São Mateus

Foragido há mais de um ano é preso com pistola e munições em São Mateus

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Violência

Mulher é trancada em casa por companheiro que termina preso no ES

Publicado em 10/09/2026 às 19:29

Um homem foi preso em flagrante por agredir, ameaçar e manter uma mulher de 47 anos trancada dentro de casa em Muqui, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima gritou por socorro e os vizinhos chamaram os militares. O suspeito tentou fugir e teria agredido os policiais durante a abordagem.


Aos policiais, a mulher contou que vinha sofrendo violência física e psicológica praticada pelo companheiro havia vários dias. Segundo a vítima, na quarta-feira (9), ela foi trancada dentro de casa e, após conseguir tomar um medicamento de uso controlado, teria sido obrigada pelo companheiro a ingerir mais remédios. Ela relatou ainda ter sofrido agressões físicas e sido ameaçada de morte com uma faca.


De acordo com a PM, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, cárcere privado, constrangimento ilegal com emprego de arma, injúria e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

Veja Também 

Acidente entre caminhões deixa pedestre ferido em Cariacica

Pedestre é atingido por barras de ferro após colisão entre caminhões em Cariacica

Material encontrado durante Operação Cobrança Fatal

Mulher é presa durante operação que mira crimes de extorsão em Guarapari

Imagem de destaque

Criança denuncia estupro a caminho de padaria e homem é preso no ES

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Pontal do Ipiranga

Elefante-marinho é visto descansando em praia de Linhares; veja vídeo

Publicado em 10/09/2026 às 12:43

Um elefante-marinho foi visto descansando na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10). O animal foi filmado por um banhista, que se aproximou e, surpreso, comentou: “o tamanho desse bichão”. O mesmo elefante-marinho também foi visto na terça-feira (8), na região de Degredo, próxima à praia onde foi registrado nesta quinta.


Segundo Milton Marcondes, médico-veterinário e coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, a presença de elefantes-marinhos na região é comum. Durante a juventude, esses animais costumam viver em colônias na Argentina. Na fase adulta, porém, percorrem longas distâncias e chegam ao litoral brasileiro.


Os elefantes-marinhos passam boa parte do tempo no mar, onde se alimentam, e procuram a areia para descansar quando estão cansados.

Para garantir a segurança do animal e dos banhistas, a orientação é manter pelo menos 20 metros de distância e evitar qualquer tentativa de aproximação. Apesar de parecer lento, o elefante-marinho é um animal pesado e pode se movimentar rapidamente. Segundo o veterinário, ele também pode morder e há risco de transmissão de doenças.


O Instituto Baleia Jubarte informou que monitora o animal desde 4 de agosto e que o acompanhamento continua.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Caso no ES

Golpista é condenada a devolver R$ 9,5 mil após enganar mulher no WhatsApp

Publicado em 10/09/2026 às 10:18

Uma mulher foi condenada pela Justiça a devolver R$ 9.499 a uma moradora de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, vítima de um golpe aplicado pelo WhatsApp. Segundo o processo, a ré se passou pela filha da vítima e pediu que ela pagasse um boleto ou fizesse uma transferência bancária nesse valor. 


A vítima só descobriu que havia caído no golpe depois de entrar em contato com a filha e perceber que ela não havia feito o pedido. Em seguida, procurou a instituição responsável pela transação e solicitou o bloqueio da conta bancária vinculada à ré, além dos documentos apresentados por ela e dos respectivos contratos.


A mulher entrou com uma ação na Justiça contra a suspeita e a empresa que intermediou o pagamento. O processo tramitou na 1ª Vara de Afonso Cláudio. O juiz, porém, considerou que a empresa não poderia ser responsabilizada, pois teria atuado apenas como intermediadora do pagamento de um boleto emitido de forma fraudulenta, sem obter qualquer benefício com a operação.


Em relação à ré, o juiz determinou o pagamento de R$ 2 mil por danos morais, além da devolução dos R$ 9.499 perdidos pela vítima, a título de danos materiais. Os valores ainda serão acrescidos de correção monetária e juros. A decisão cabe recurso.

Veja Também 

Golpe do sósia explora sistemas de reconhecimento facial para tentar fazer com que o fraudador se passe por outra pessoa durante processos de validação de identidade

Golpe do sósia usa tecnologia para tentar burlar biometria

Crime aconteceu no bairro Portinho

Suspeita de golpe financeiro entra na investigação de feminicídio no ES

Imagem BBC Brasil

Como é a nova regra do Pix que pode ajudar a inibir golpes

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Clima

Vem mais chuva: ES tem novo alerta de tempestade e granizo; veja cidades

Publicado em 10/09/2026 às 09:26

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade para 22 cidades do Espírito Santo. O aviso, que indica perigo potencial, é válido das 8h45 às 23h59 desta quinta-feira (10) e abrange municípios da Região Sul do Estado.


Segundo o Inmet, são esperadas chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto também alerta para o risco de queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. 


Confira as cidades incluídas no alerta: 


  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Itapemirim
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Marataízes
  15. Mimoso do Sul
  16. Muniz Freire
  17. Muqui
  18. Piúma
  19. Presidente Kennedy
  20. Rio Novo do Sul
  21. São José do Calçado
  22. Vargem Alta

Veja Também 

Guilherme Anholeti Nunes morreu no acidente em Rio Novo do Sul

Motorista de picape morre em colisão com caminhão na BR 101 em Rio Novo do Sul

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente grave

Motorista de picape morre em colisão com caminhão na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 10/09/2026 às 08:49
Guilherme Anholeti Nunes morreu no acidente em Rio Novo do Sul
Guilherme Anholeti Nunes morreu no acidente em Rio Novo do Sul Arquivo familiar

Um motorista de 35 anos, identificado como Guilherme Anholeti Nunes, morreu no acidente em Rio Novo do Sul  morreu após a picape que dirigia colidir de frente com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (10), na BR 101, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente.


Conforme apuração da PRF, a vítima dirigia um Fiat Strada Working, no sentido Vitória, quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz Atego 1419, que seguia no sentido contrário.


Segundo familiares, Guilherme voltava da casa da namorada, em Marataízes, e seguia para Iconha. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Polícia Científica. O caminhoneiro, de 41 anos, não ficou ferido.


A rodovia foi sinalizada até a chegada da perícia e a liberação do tráfego. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o trânsito foi totalmente liberado às 5h19. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Aribiri

Carro pega fogo e fica totalmente destruído em Vila Velha; vídeo

Publicado em 10/09/2026 às 08:37

Um carro, modelo Fiat Palio, pegou fogo e ficou destruído na manhã desta quinta (10) no bairro Alvorada, em Vila Velha. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, uma mulher e a filha, de 2 anos, estavam dentro do veículo quando o incêndio começou. Ninguém ficou ferido.


Um morador contou que ouviu uma explosão e, ao olhar pela varanda, viu o veículo já em chamas. A mãe e a criança conseguiram sair do carro antes que as chamas se espalhassem.

A proprietária informou que perdeu documentos que estavam dentro do veículo.


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Na Serra

Acidente com cinco veículos complica trânsito na Rodovia do Contorno

Publicado em 09/09/2026 às 17:50
Acidente na Rodovia do Contorno, na Serra
Acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo cinco veículos complicou o trânsito na Rodovia do Contorno, na Serra, na tarde desta quarta-feira (9). Segundo a Ecovias Capixaba, a colisão aconteceu no sentido Cariacica, que precisou ser interditado.


Uma carreta, um caminhão, um utilitário e dois carros de passeio se envolveram no acidente, cuja dinâmica não foi divulgada. De acordo com a concessionária, seis pessoas estavam nos veículos, mas nenhuma ficou ferida. A pista foi liberada às 16h57. Mesmo após a liberação, aplicativos de mobilidade ainda indicavam lentidão no sentido Cariacica.

Trânsito na Rodovia do Contorno, sentido Cariacica
Trânsito na Rodovia do Contorno, sentido Cariacica Reprodução/Google Maps

Veja Também 

Imagens aéreas da Avenida Cesar Hilal

Psicólogo é preso após sofrer acidente de moto em Vitória

A médica Giovana Preti, de 52 anos, seguia de carro a caminho do trabalho em Piúma

Vítima de grave acidente em Anchieta, médica morreu a caminho do trabalho em Piúma

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Obras

BR 262 tem Pare e Siga em ponte entre Viana e Domingos Martins

Publicado em 09/09/2026 às 16:00
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana Reprodução | Google Maps

A ponte sobre o Rio Jucu, no km 29 da BR 262, na divisa entre Domingos Martins e Viana, passou a operar em sistema de Pare e Siga 24 horas por dia nesta quarta-feira (9). A medida é necessária para a realização de obras na estrutura e deve durar até sete dias.


Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos começaram às 8h desta quarta-feira e envolvem a substituição das juntas de dilatação da ponte.


Durante a execução dos serviços, equipes permanecerão no local para organizar o trânsito. O fluxo será liberado de forma alternada, em uma faixa por vez. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho e respeitem a sinalização.

Veja Também 

Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul onde desmonte de rochas será feito nesta quinta (6)

Trecho da BR 101 será interditado para desmonte de rochas em Rio Novo do Sul

Imagens aéreas da Avenida Cesar Hilal

Psicólogo é preso após sofrer acidente de moto em Vitória

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Segurança

Reconhecimento facial identifica foragido em obra na Rodoviária de Vitória

Publicado em 09/09/2026 às 15:16
Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda
Foragido trabalhava em obra na rodoviária quando foi encontrado por agentes da Guarda Divulgação/Guarda de Vitória

Um foragido da Justiça de 28 anos foi preso após ser identificado por reconhecimento facial enquanto trabalhava em uma obra na Rodoviária de Vitória, na manhã desta quarta-feira (9). Segundo a Guarda Municipal, ele era procurado por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão expedido em junho deste ano pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha.


De acordo com os agentes, o homem havia sido contratado por uma empresa de manutenção que realiza obras no terminal rodoviário. A corporação informou ainda que ele possui quatro passagens criminais anteriores por tráfico de drogas e uma por lesão corporal.


Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se ele já foi encaminhado ao sistema prisional, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Veja Também 

Imagens aéreas da Avenida Cesar Hilal

Psicólogo é preso após sofrer acidente de moto em Vitória

Imagem de destaque

Mãe é presa por agredir e maltratar filhos de 3 e 5 anos em Pedro Canário

Delegacia Regional de Colatina

Enfermeira é internada, denuncia agressões e companheiro é preso em Colatina

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Vitória

Motociclista com sinais de embriaguez atropela jovem na Ilha das Caieiras

Publicado em 09/09/2026 às 12:15

Um motociclista de 25 anos foi autuado em flagrante por embriaguez ao dirigir e lesão corporal culposa após atropelar uma jovem de 22 anos no bairro bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (9). O homem também ficou ferido e precisou ser levado para um hospital.


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via quando atropelou a jovem. Os policiais também constataram sinais de embriaguez, como hálito etílico. O homem, no entanto, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a PM, com ele foi encontrada uma porção de haxixe.


A jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). O motociclista foi levado para um hospital pelo Corpo de Bombeiros. Veja no vídeo abaixo a movimentação no local após o acidente. 

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Após receber alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Veja Também 

Capivara em Jardim Camburi, Vitória

Capivara é resgatada após dar "passeio" em Camburi e entrar em garagem de prédio; vídeo

Jovem é preso após usar estilete para roubar mulher com bebê em Vila Velha

Jovem é preso após usar estilete para roubar mulher com bebê em Vila Velha

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Mario Frias e Jair Bolsonaro na posse de Regina Duarte

'Dark Horse': PF cita envio de R$ 645 mil de Frias a produtora e questiona origem de recurso

Imagem de destaque

Leitura antes de dormir: por que esse hábito pode contribuir para o desenvolvimento das crianças?

Cinemas de todo país entram em promoção que ingressos estão no mínimo R$10,00

Semana do Cinema começa nesta quinta-feira com ingressos a partir de R$ 10

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados