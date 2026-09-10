Motorista de picape morre em colisão com caminhão na BR 101 em Rio Novo do Sul

Um motorista de 35 anos morreu após a picape que dirigia colidir de frente com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (10), na BR 101, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente.
A polícia informou que a vítima dirigia um Fiat Strada Working, no sentido Vitória, quando invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz Atego 1419, que seguia no sentido contrário.
O motorista da Strada morreu no local. Já o caminhoneiro, de 41 anos, não se feriu. A rodovia foi sinalizada até a chegada da perícia e a liberação do tráfego. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o trânsito foi totalmente liberado às 5h19.