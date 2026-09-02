Suspeita de golpe financeiro entra na investigação de feminicídio no ES

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegado Rodrigo Toscano, Maria Aparecida e o suspeito se conheceram cerca de dois meses antes do crime, em uma loja no município, e começaram um relacionamento. Eles não moravam juntos.





Uma das linhas de investigação aponta que o homem se apresentava como intermediador de negociações envolvendo fazendas, gado e automóveis, mas a polícia ainda não encontrou comprovação de que ele realmente exercesse essas atividades.





A investigação apura se o suspeito se aproveitava do relacionamento para realizar negócios envolvendo o patrimônio de Maria Aparecida. A polícia trabalha com a hipótese de que a vítima tenha percebido que estava sendo lesada financeiramente e começado a questionar o homem.





“Talvez ela tenha investido em alguma coisa que ele tinha prometido pra ela, não tinha obtido retorno, e em razão dela provavelmente ter descoberto que de fato ele era um golpista, ele praticou esse crime. Mas esses são os indícios da motivação até o momento”, afirmou Toscano.





A polícia também recebeu informações de que Maria Aparecida teria penhorado joias para entregar dinheiro ao investigado ou investir em negócios apresentados por ele. O relato ainda não foi confirmado e instituições financeiras serão consultadas durante a investigação.





Em relação a uma motocicleta registrada em nome de Maria Aparecida, o investigado alegou que havia comprado o veículo no nome dela e que pagava as prestações à vítima. A polícia ainda vai verificar se esses pagamentos eram realizados.





"O que a gente apurou é que ele tinha um modus operandi de fazer dívidas ou comprar bens com o apoio da vítima. A gente ainda vai confirmar essa linha, mas, aparentemente, ele agia como estelionatário. Reforço que essa é uma informação preliminar da investigação. A motivação exata a gente vai conseguir esclarecer quando a investigação for finalizada", disse Toscano.