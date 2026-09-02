Associação reclama de poda 'drástica' em árvores de Jardim da Penha

“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que as intervenções realizadas em castanheiras de Jardim da Penha tiveram como objetivo compatibilizar o porte das árvores com as condições do espaço urbano, reduzindo interferências em edificações e riscos à população e ao patrimônio.





Na Rua Francisco Eugênio Mussielo, nas proximidades do Conjunto Pégasus, foram identificadas castanheiras de grande porte, algumas com mais de 20 metros de altura, cujas copas avançavam sobre telhados e estruturas dos imóveis. A situação provocava obstrução de calhas e contribuía para problemas como infiltrações, umidade, mofo e danos em unidades dos pavimentos superiores.





A intervenção foi autorizada com base em avaliação e parecer da equipe técnica responsável pela arborização urbana, considerando o porte dos exemplares, a proximidade com as edificações, os conflitos existentes no local e a necessidade de preservar a segurança das pessoas e do patrimônio.





O manejo da arborização urbana no município é realizado com fundamento na Lei Municipal nº 8.696/2014, que dispõe sobre o uso e a gestão da arborização urbana e das áreas verdes de uso público de Vitória e atribui à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a coordenação dessas ações, cabendo à unidade técnica competente avaliar, autorizar, acompanhar e orientar os serviços. As intervenções também seguem as diretrizes do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes de Vitória, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 17.699/2019, e da regulamentação vigente da Lei nº 8.696/2014.





Diante das condições verificadas, foi indicada uma poda de maior intensidade, necessária para afastar a copa das edificações e reduzir os riscos associados ao porte e à extensão dos galhos. A opção pelo manejo permitiu a permanência das castanheiras no local, evitando a supressão dos exemplares e buscando conciliar a preservação da arborização com a segurança urbana.





Também foram consideradas as condições às quais árvores desse porte estão submetidas no ambiente urbano, especialmente durante episódios de ventos fortes e eventos meteorológicos severos, quando galhos extensos ou desequilibrados podem ampliar o risco de quebra e queda.





Antes da realização do serviço, houve diálogo com representantes dos condomínios diretamente afetados, que foram informados sobre a intervenção. O trabalho foi acompanhado pelo engenheiro responsável pela região, Erickson, juntamente com as equipes envolvidas na execução.





Outras castanheiras de Jardim da Penha, inclusive nas proximidades da Unidade de Saúde do bairro, já receberam manejo em razão de situações semelhantes. Cada exemplar, no entanto, é avaliado individualmente, levando-se em consideração espécie, porte, condições da árvore, localização e interferências existentes no entorno.





Após intervenções dessa natureza, as árvores permanecem sob acompanhamento das equipes responsáveis pela arborização urbana, que monitoram sua resposta e desenvolvimento.





Em relação às demais podas realizadas recentemente em Jardim da Penha, cada serviço é definido a partir da avaliação técnica da situação encontrada.”