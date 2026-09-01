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Operação delicada

Touro fica preso em penhasco e é resgatado com rapel no ES

Pombim ficou preso em área de difícil acesso em Afonso Cláudio; bombeiros usaram técnicas de rapel e ancoragem no resgate

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 17:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 set 2026 às 17:04

Um touro foi resgatado no último domingo (30) após ficar preso por cinco dias em uma área de difícil acesso no bairro da Grama, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar técnicas de rapel e sistemas de ancoragem para retirar o animal do local. O resgate de Pombim, da raça Tabapuã, foi acompanhado pelo proprietário, Darli Ahnert.


Segundo os bombeiros, o touro foi parar no penhasco após uma briga com outro bovino, que teria empurrado o animal. A operação de resgate durou três dias e exigiu planejamento, além de contar com o apoio de trabalhadores experientes no manejo de gado.


Os bombeiros foram acionados na tarde de quinta-feira (27), mas, devido ao horário, os trabalhos começaram na manhã de sexta-feira (28). Durante a primeira tentativa de retirada, apesar de ser manso, Pombim ficou bastante estressado, o que dificultou a operação.


A equipe decidiu, então, instalar pontos de ancoragem na rocha e realizar uma primeira descida controlada do animal até uma área mais plana, com pastagem, onde ele permaneceu em segurança durante a noite. No sábado (29), o proprietário levou água e alimento ao touro, na expectativa de que ele conseguisse deixar o local por conta própria, mas isso não ocorreu.


No domingo, os bombeiros montaram um novo sistema de ancoragem e, utilizando técnicas de rapel, realizaram outra descida controlada até uma área segura, concluindo o resgate. Pombim, que é utilizado como reprodutor na propriedade, não sofreu fraturas e teve apenas pequenas escoriações.

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