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Isis Valverde quer filho com Marcus Buaiz e revela dificuldade: "Frustração"

Em entrevista ao O Globo, atriz contou que segue tentando engravidar naturalmente após enfrentar alterações hormonais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 17:36

Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz
Isis Valverde está tentando engravidar de Marcus Buaiz  Reprodução/Instagram @isisvalverde

Isis Valverde quer aumentar a família e está tentando engravidar novamente. Casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz desde 2024, a atriz revelou ao jornal O Globo que tem o desejo de ter um filho com o marido. A vontade ganhou força depois de um pedido do filho Rael, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo André Resende.


Foi o menino quem deu o empurrãozinho para que Isis começasse a pensar em uma nova gestação. Em uma conversa no quarto, Rael contou que sentia falta de ter um irmão, já que muitos de seus amigos tinham. A partir dali, a atriz decidiu tentar engravidar novamente.


Hoje, Rael também convive com os dois filhos de Marcus, João Marcus e João Francisco, frutos do relacionamento anterior do empresário com a cantora Wanessa Camargo.


O caminho até uma possível gravidez, no entanto, não tem sido simples. Em entrevista ao O Globo, Isis contou que passou por períodos de cansaço, atrasos menstruais, insônia e ondas de calor. Os sintomas alimentavam a expectativa de uma gestação, mas os exames acabavam trazendo frustração para ela e Marcus.


“Fazia exames numa alegria. Aí vinha a frustração. Minha e do meu marido”, contou a atriz.

Isis Valverde
Isis Valverde Reprodução @Isisvalverde

Durante a investigação, Isis chegou a suspeitar de uma menopausa precoce. Os exames indicaram, porém, que as alterações estavam relacionadas à doença celíaca, condição com a qual ela convive há anos. O problema havia afetado o funcionamento do organismo, provocado alterações hormonais e deixado a reserva ovariana abaixo do esperado para a idade.


Ainda conforme o relato ao O Globo, a médica que acompanha a atriz chegou a avaliar que uma fertilização in vitro poderia não ser viável. Diante disso, Isis preferiu reorganizar o tratamento e cuidar primeiro do próprio organismo.


Com os ciclos menstruais regularizados, ela segue tentando engravidar naturalmente. Mas, em vez de transformar o desejo em uma corrida contra o tempo, a atriz diz que decidiu encarar o processo com mais leveza.


“Decidi que vou viver esse processo com leveza”, afirmou.


Para explicar essa nova maneira de lidar com a espera, Isis recorreu a um conceito que aprendeu nas aulas de filosofia: kairós, palavra de origem grega associada ao momento oportuno.


“Na vida a gente tem muitos desejos e muitos sonhos. Mas, às vezes, não é o momento. É preciso aguardar e entender que cada coisa tem seu tempo”, refletiu.


Aos 39 anos, Isis é mãe de Rael e agora vive, ao lado de Marcus Buaiz, o desejo de aumentar a família. Sem abrir mão da vontade de ter outro filho, ela prefere deixar que o processo aconteça no tempo do próprio corpo.

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