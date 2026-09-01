Isis Valverde quer filho com Marcus Buaiz e revela dificuldade: "Frustração"

Isis Valverde quer aumentar a família e está tentando engravidar novamente. Casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz desde 2024, a atriz revelou ao jornal O Globo que tem o desejo de ter um filho com o marido. A vontade ganhou força depois de um pedido do filho Rael, de 7 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo André Resende.





Foi o menino quem deu o empurrãozinho para que Isis começasse a pensar em uma nova gestação. Em uma conversa no quarto, Rael contou que sentia falta de ter um irmão, já que muitos de seus amigos tinham. A partir dali, a atriz decidiu tentar engravidar novamente.





Hoje, Rael também convive com os dois filhos de Marcus, João Marcus e João Francisco, frutos do relacionamento anterior do empresário com a cantora Wanessa Camargo.





O caminho até uma possível gravidez, no entanto, não tem sido simples. Em entrevista ao O Globo, Isis contou que passou por períodos de cansaço, atrasos menstruais, insônia e ondas de calor. Os sintomas alimentavam a expectativa de uma gestação, mas os exames acabavam trazendo frustração para ela e Marcus.





“Fazia exames numa alegria. Aí vinha a frustração. Minha e do meu marido”, contou a atriz.