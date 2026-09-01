Você já ouviu falar que não é bom guardar comida na geladeira dentro da panela de alumínio?





Essa é uma daquelas recomendações que muita gente escuta desde criança, geralmente acompanhada de um alerta sobre o alumínio “passar para a comida” e fazer mal à saúde. Mas será que deixar aquela panela com o almoço na geladeira realmente oferece algum risco?





A resposta não é tão simples quanto dizer que pode ou não pode. O alumínio pode, sim, migrar para os alimentos em determinadas situações, mas isso depende de fatores como o tipo de preparação, o tempo de contato e a temperatura. Para entender o que realmente merece atenção e o que não passa de mito, conversamos com a nutricionista Susiane Araújo.