Você já ouviu falar que não é bom guardar comida na geladeira dentro da panela de alumínio?
Essa é uma daquelas recomendações que muita gente escuta desde criança, geralmente acompanhada de um alerta sobre o alumínio “passar para a comida” e fazer mal à saúde. Mas será que deixar aquela panela com o almoço na geladeira realmente oferece algum risco?
A resposta não é tão simples quanto dizer que pode ou não pode. O alumínio pode, sim, migrar para os alimentos em determinadas situações, mas isso depende de fatores como o tipo de preparação, o tempo de contato e a temperatura. Para entender o que realmente merece atenção e o que não passa de mito, conversamos com a nutricionista Susiane Araújo.
De acordo com a nutricionista, pequenas quantidades de alumínio podem migrar da panela para os alimentos. Esse processo tende a ser maior quando a comida é muito ácida ou salgada, como molhos de tomate, preparações com vinagre ou limão e alguns alimentos ácidos, principalmente quando permanecem em contato com o alumínio por bastante tempo.
O calor também é um fator importante. Durante o cozimento, por exemplo, a temperatura favorece essa migração. Por isso, cozinhar um alimento na panela de alumínio é diferente de simplesmente colocar a panela na geladeira depois que a comida já está pronta.
A questão está mais relacionada ao tempo de contato entre o alimento e o alumínio. Deixar uma preparação durante muitas horas ou por vários dias dentro da panela, principalmente se ela for ácida ou muito salgada, não é o cenário mais indicado.
Não há evidência de que simplesmente deixar uma panela de alumínio com comida na geladeira represente um risco à saúde, é importante desmitificar isso.
Susiane Araújo - Nutricionista
Por isso, mesmo que não seja necessário entrar em pânico ao encontrar uma panela de alumínio com comida na geladeira, a recomendação é transferir a preparação para outro recipiente adequado, especialmente quando ela será armazenada por mais tempo.
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Uma alternativa simples é deixar a comida esfriar adequadamente e depois colocá-la em um recipiente de outro material, como o vidro. Além de reduzir o contato prolongado com o alumínio, isso também facilita a organização da geladeira.
E aqui vale atenção a outro detalhe: trocar o alumínio por qualquer recipiente de plástico também não resolve automaticamente a questão. Segundo a nutricionista, não é indicado colocar alimentos muito quentes em contato com determinados plásticos, já que o calor pode favorecer a transferência de compostos do material para a comida.
A orientação, portanto, é simples: se a comida já foi preparada na panela de alumínio, o ideal é transferi-la para outro recipiente antes de deixá-la armazenada por muito tempo.
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A preocupação com o alumínio costuma ser maior do que o risco real para a maioria das pessoas. Conforme explica Susiane Araújo, não há evidências atuais de que a exposição habitual ao alumínio presente nos alimentos e utensílios cause doenças em pessoas saudáveis.
Ou seja, não é preciso olhar para a panela de alumínio como uma vilã da cozinha, a própria nutricionista reforça que não há necessidade de eliminar esse tipo de utensílio da rotina.
O cuidado está em evitar situações que favoreçam uma maior migração do material para os alimentos, especialmente o contato prolongado com preparações ácidas ou muito salgadas.
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A recomendação merece um cuidado maior para pessoas com doenças crônicas, especialmente aquelas que envolvem os rins. Isso acontece porque os rins participam da eliminação do alumínio pelo organismo.
Crianças e idosos também merecem atenção dentro de uma alimentação equilibrada, evitando exposições desnecessárias. Ainda assim, isso não significa que seja necessário eliminar panelas de alumínio ou outros utensílios desse material da rotina.
No fim das contas, a ideia de que “comida na panela de alumínio dentro da geladeira faz mal” é uma simplificação de uma questão que depende de vários fatores. Para quem quer adotar uma medida simples, transferir a comida para um recipiente adequado é uma boa opção, principalmente quando o alimento ficará armazenado por mais tempo.
Mais do que ter medo do alumínio, vale entender como o material interage com os alimentos e evitar os cenários que podem aumentar essa transferência.
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