Como panelas, air fryer e churrasqueira interferem nos nutrientes

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Misteiras, assadeiras, torradeiras a panelas normalmente são cobertas pelo chamado teflon. O material está impedindo o contato direto com o alumínio, além de oferecer outras vantagens no preparo do alimento. A nutricionista ressalta que o teflon não deixa de causar prejuízos, mas há um risco menor se comparado ao contato com o alumínio. Assim, fique atento ao desgaste da superfície. Arranhões podem acelerar a perda de proteção, liberando o alumínio no alimento. "Começo comendo o queijo com o teflon, depois passo a ingerir o alumínio", exemplifica.

Roberta Larica explica que o micro-ondas é apenas o ambiente que o alimento está sendo exposto. Não há risco no contato direto com a comida. O cuidado deve ser com a superfície e o ideal é evitar materiais de plástico. "Se o alimento está em uma travessa de louça ou de vidro, o nutriente é preservado", explica. Lembrando que nenhum material de alumínio pode ir ao micro-ondas, pois há risco de explosão.

A nutricionista fala em frequência quando se trata de churrasqueira: "Sabemos que o carvão solta substâncias químicas que são cancerígenas. Fazer churrasco uma vez por semana ou até duas seria o que o corpo aceita", diz.