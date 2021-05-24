Confira seis dicas para congelar e descongelar alimentos corretamente

CONGELE FRUTAS

Adriana afirma: "Cada macaco no seu galho". Ela explica que o freezer pode garantir maior organização, já que tem mais espaço. Mas se você tiver apenas o congelador da geladeira, saiba que também pode buscar organização. "No freezer, cada tipo de alimento fica separado em um setor. Na geladeira eles ficarão lado a lado, mas nunca misturados. Separe as carnes dos outros alimentos", aconselha.

"É interessante fazer primeiro o congelamento. No caso dos peixes, procure uma peixaria e divida em porções quando chegar em casa. Essa dica ajuda evitar o cheiro de peixe. O mesmo acontece para as carnes de boi. Divida conforme a quantidade consumida por dia. O frango é mais difícil, já que costumamos comprá-lo congelado. Mas sempre procure dividir em porções antes de congelar, seja o peixe, boi, frango, etc."

Adriana comenta que o ideal é planejar o almoço do dia seguinte. "Coloque, em uma vasilha, o alimento na geladeira. No dia seguinte, quando tirar dali, comece a temperar. Quando você coloca o frango, por exemplo, para tomar sol, tentando acelerar o processo, bactérias se aproveitam. A parte que está descongelada e que está em temperatura ambiente é um local propício para as bactérias."

Descongelou? Não volte para o congelador com o mesmo formato. "Todo alimento deve ser consumido em até 24h na geladeira, não pode passar disso. Se você não aguentou comer aquilo tudo, divida em porções e volte para o congelador já da forma como o alimento será consumido."

"Nunca use plástico quando for para congelar um alimento que está quente, principalmente o feijão. Use recipientes de vidro. Congele o feijão sem tempero e coma em até 24h", diz a nutricionista.