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Saúde e nutrição

Confira seis dicas para congelar e descongelar alimentos corretamente

Segundo a nutricionista Roberta Larica, o primeiro passo é separar os alimentos em porções. As dicas ajudam no controle da temperatura para preservar os nutrientes

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 19:43

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 mai 2021 às 19:43
Saiba como organizar a sua geladeira
Saiba como organizar a sua geladeira Crédito: Pixabay
O congelador é um aliado no planejamento das refeições. Seja qual for o tamanho desse compartimento na sua geladeira, ou até mesmo se você tem um freezer independente, congelar alimentos pode ajudar caso haja imprevistos. Entre carnes, massas, frutas e sobremesas, o congelador exige alguns cuidados para o seu bom uso.
Segundo a nutricionista Roberta Larica, as regras de utilização auxiliam no controle da temperatura, o que pode proporcionar a manutenção da textura e do sabor de alguns alimentos.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, Rpberta Larica deu seis dicas para congelar e descongelar alimentos da maneira correta, preservando a temperatura e os nutrientes. Confira acima o áudio completo da entrevista concedida pela nutricionista, e a seguir as dicas dadas por ela.

CONGELE FRUTAS

Adriana afirma: "Cada macaco no seu galho". Ela explica que o freezer pode garantir maior organização, já que tem mais espaço. Mas se você tiver apenas o congelador da geladeira, saiba que também pode buscar organização. "No freezer, cada tipo de alimento fica separado em um setor. Na geladeira eles ficarão lado a lado, mas nunca misturados. Separe as carnes dos outros alimentos", aconselha.
"É interessante fazer primeiro o congelamento. No caso dos peixes, procure uma peixaria e divida em porções quando chegar em casa. Essa dica ajuda evitar o cheiro de peixe. O mesmo acontece para as carnes de boi. Divida conforme a quantidade consumida por dia. O frango é mais difícil, já que costumamos comprá-lo congelado. Mas sempre procure dividir em porções antes de congelar, seja o peixe, boi, frango, etc."
Adriana comenta que o ideal é planejar o almoço do dia seguinte. "Coloque, em uma vasilha, o alimento na geladeira. No dia seguinte, quando tirar dali, comece a temperar. Quando você coloca o frango, por exemplo, para tomar sol, tentando acelerar o processo, bactérias se aproveitam. A parte que está descongelada e que está em temperatura ambiente é um local propício para as bactérias."
Descongelou? Não volte para o congelador com o mesmo formato. "Todo alimento deve ser consumido em até 24h na geladeira, não pode passar disso. Se você não aguentou comer aquilo tudo, divida em porções e volte para o congelador já da forma como o alimento será consumido."
"Nunca use plástico quando for para congelar um alimento que está quente, principalmente o feijão. Use recipientes de vidro. Congele o feijão sem tempero e coma em até 24h", diz a nutricionista.
Uma boa dica para vitaminas e sobremesas é congelar frutas: "Pode congelar uva, manga, acerola, melancia, melão e morango".

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