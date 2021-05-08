5 molhos saudáveis e gostosos para te ajudar a comer saladas

Molhos em tigelas Crédito: Reprodução/Freepik

Saborosas para uns e intragável para outros, a salada deve fazer parte da alimentação saudável, principalmente quando se fala em dieta. Mas como melhorar o gosto desse compilado de verduras e legumes para aqueles que não conseguem comer esse prato de jeito nenhum?

A nutricionista Carina Oliveira diz que os molhos saudáveis são uma forma de agregar e dar mais sabor à salada na hora da refeição. ''Quando estamos consultando o paciente, a gente vê uma certa dificuldade da aceitação da salada, já que nem todos eles gostam, porque acham sem graça ou o gosto não agrada''.

A nutricionista alerta que o molho não substitui nenhum nutriente da salada, e sim complementa o prato. Apesar de ser fácil e prático, o molho cumpre seu papel. ''Muitos pacientes falam que agregam o sabor, dá uma vontade a mais de comer a salada'', pontua Carina.

POR QUE FAZER O MOLHO NATURAL?

De acordo com a nutricionista, no mercado, existem várias opções de molhos, mas são industrializados, por isso deixam de ser uma opção saudável. Os molhos que já vem prontos na hora da compra são carregados de conservantes e outras composições que podem tirar a sua função de ser saudável. Desse modo, é recomendado fazer o molho com temperos naturais. Mas cuidado!

''O molho é para ser feito em pequenas quantidades'', sem precisar ficar guardando na geladeira, tendo em vista que não contém os aditivos industrializados que sustentarão o líquido durante a semana.

A nutricionista Carina Oliveira Crédito: Arquivo Pessoal

Ficou com vontade de fazer os molhos para ajudar na hora de comer saladas? Então confira essas 5 receitas, práticas e saudáveis, que a nutricionista Carina Oliveira preparou!