5 molhos saudáveis e gostosos para te ajudar a comer saladas

Saborosas para uns e intragável para outros, a salada deve fazer parte da alimentação saudável, principalmente quando se fala em dieta. Mas como melhorar o gosto desse compilado de verduras e legumes para aqueles que não conseguem comer esse prato de jeito nenhum?
A nutricionista Carina Oliveira diz que os molhos saudáveis são uma forma de agregar e dar mais sabor à salada na hora da refeição. ''Quando estamos consultando o paciente, a gente vê uma certa dificuldade da aceitação da salada, já que nem todos eles gostam, porque acham sem graça ou o gosto não agrada''.
A nutricionista alerta que o molho não substitui nenhum nutriente da salada, e sim complementa o prato. Apesar de ser fácil e prático, o molho cumpre seu papel. ''Muitos pacientes falam que agregam o sabor, dá uma vontade a mais de comer a salada'', pontua Carina.
POR QUE FAZER O MOLHO NATURAL?
De acordo com a nutricionista, no mercado, existem várias opções de molhos, mas são industrializados, por isso deixam de ser uma opção saudável. Os molhos que já vem prontos na hora da compra são carregados de conservantes e outras composições que podem tirar a sua função de ser saudável. Desse modo, é recomendado fazer o molho com temperos naturais. Mas cuidado!
''O molho é para ser feito em pequenas quantidades'', sem precisar ficar guardando na geladeira, tendo em vista que não contém os aditivos industrializados que sustentarão o líquido durante a semana.
Ficou com vontade de fazer os molhos para ajudar na hora de comer saladas? Então confira essas 5 receitas, práticas e saudáveis, que a nutricionista Carina Oliveira preparou!
Molho italiano
Ingredientes: 140g de iogurte natural (a mesma medida de 1 copinho de iogurte); 1/2 xícara de manjericão; 1 colher de sopa de cebolinha picada; 1 colher de sopa de salsinha picada; 1 dente de alho, 1/2 xícara de azeite. / Modo de preparo: triture todos os ingrediente no liquidificador até ficar homogêneo.
Ingredientes: 6 colheres de sopa de vinagre; 3 colheres de sopa de mel; 2 e ½ colheres de azeite; 1 pitada de sal. / Modo de preparo: misture todos os ingredientes em um recipiente até ficar homogêneo.
Ingredientes: 2 colheres de sopa de abacate; ½ colheres de sopa de azeite; suco de 1 limão; 2 colheres de sopa de mostarda; 1 pitada de sal; 1 dente de alho. / Modo de preparo: triture todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo.
Ingredientes: 1/2 xícara de azeite; 1 colher de sopa de mostarda; 1 colher de sopa de mel; 3 colheres de sopa de limão ou vinagre; 1 pitada de sal; pimenta-do-reino a gosto. / Modo de preparo: misture todos os ingredientes em um recipiente até ficar homogêneo.
Ingredientes: 2 colheres de sopa de azeite; 1 colher de sopa de vinagre; 1 colher se sopa de água; 1 colher de sopa de mel; 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado; 1 dente de alho; orégano, salsinha e manjericão a gosto. / Modo de preparo: triture todos os ingredientes no liquidificador até ficar homogêneo.