7 dicas para montar uma marmita saudável e equilibrada

FAÇA BOAS ESCOLHAS

Roberta garante que preparar a comida ajuda na prevenção de doenças. Segundo ela, a principal questão é se planejar: "Pra que a gente possa carregar uma marmita que seja balanceada, precisa ser algo dentro da rotina, algo que está na sua geladeira. Se você não tem aqueles ingredientes, vai sobrar o restaurante e o delivery, você fica à mercê".

Para a nutricionista, o que se coloca na marmita deve ir além da perda de peso, se esse for o seu caso. "A gente precisa encarar a nutrição além disso", afirma. Ela completa: "Carregar marmita é se preocupar com a saúde, com comer bem".

Respeitar os grupos alimentares é variar o que se coloca na marmita. "A marmita precisa ter carboidrato, como arroz integral e batata; proteína, como carne, frango, ovos; e saladas, que podem variar", diz.

As saladas podem ser cruas, refogadas, e cozidas. Para que você não fique muito tempo preparando as saladas todos os dias, tenha a estratégia de deixar a salada pronta. Para isso, evite alimentos que "choram" água, como o tomate. Deixar cenoura e couve picadas na geladeira é uma boa opção.

O número 5 é um dos exemplos de praticidade. Para a carne, a ideia é reforçada: "Um bife não é prático para comer por dois dias seguidos. Pense em receitas que funcionam para aquecer novamente, como frango e carne moída".

A preferência por comida quente e a forma como os alimentos se misturam depende de você. Quer uma comida menos úmida? Coloque o feijão pouco antes de comer. Não quer esquentar o arroz e feijão junto com a salada? Procure uma marmita com divisórias. "Algumas travessinhas são de vidro, melhores para esquentar", sugere a comentarista da CBN Vitória.