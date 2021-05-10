7 dicas para montar uma marmita saudável e equilibrada

Seja pela rotina acelerada, preço do quilo ou falta de habilidade na cozinha, comer com frequência em restaurantes pode parecer uma boa estratégia para poupar tempo e economizar esforços, mas nem tudo é o que parece. O alimento de casa, feito com suas mãos e aos próprios olhos, garante uma vida mais saudável. Marmita, marmitex, PF, independente da nomenclatura, essa é a opção de muita gente que come fora de casa.
Quem tem o hábito de levar a comida preparada em casa para o trabalho, por exemplo, sai na frente na prevenção de doenças, segundo a nutricionista Roberta Larica. Ela explica que a marmita não é mais a opção apenas dos "marombeiros", aqueles que estão em busca dos músculos, ou dos fanáticos por dieta, com cuidados excessivos. Virou dica de nutricionista!
"Há uma diferença entre quem prepara o próprio alimento em termos de prevenção de doenças", reforça.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória, Roberta deu algumas dicas para montar uma marmita saudável e equilibrada.
7 DICAS PARA PREPARAR UMA BOA MARMITA:
FAÇA BOAS ESCOLHAS
Roberta garante que preparar a comida ajuda na prevenção de doenças. Segundo ela, a principal questão é se planejar: "Pra que a gente possa carregar uma marmita que seja balanceada, precisa ser algo dentro da rotina, algo que está na sua geladeira. Se você não tem aqueles ingredientes, vai sobrar o restaurante e o delivery, você fica à mercê".
Para a nutricionista, o que se coloca na marmita deve ir além da perda de peso, se esse for o seu caso. "A gente precisa encarar a nutrição além disso", afirma. Ela completa: "Carregar marmita é se preocupar com a saúde, com comer bem".
Respeitar os grupos alimentares é variar o que se coloca na marmita. "A marmita precisa ter carboidrato, como arroz integral e batata; proteína, como carne, frango, ovos; e saladas, que podem variar", diz.
As saladas podem ser cruas, refogadas, e cozidas. Para que você não fique muito tempo preparando as saladas todos os dias, tenha a estratégia de deixar a salada pronta. Para isso, evite alimentos que "choram" água, como o tomate. Deixar cenoura e couve picadas na geladeira é uma boa opção.
O número 5 é um dos exemplos de praticidade. Para a carne, a ideia é reforçada: "Um bife não é prático para comer por dois dias seguidos. Pense em receitas que funcionam para aquecer novamente, como frango e carne moída".
A preferência por comida quente e a forma como os alimentos se misturam depende de você. Quer uma comida menos úmida? Coloque o feijão pouco antes de comer. Não quer esquentar o arroz e feijão junto com a salada? Procure uma marmita com divisórias. "Algumas travessinhas são de vidro, melhores para esquentar", sugere a comentarista da CBN Vitória.
"É muito importante focar em boas escolhas durante a semana. O que se come de segunda a sexta faz a máquina, que é o seu corpo, funcionar. Se você coloca muitas gorduras, seu organismo responde da mesma forma, não vai dormir bem, por exemplo."