5 alimentos saudáveis para aumentar a imunidade

Aumentar a variedade da alimentação é idela para manter a imunidade em dia Crédito: shutterstock

Manter a imunidade em dia é fundamental para saúde. E uma alimentação diversificada e colorida, proporciona que nosso organismo tenha uma maior variedade de vitaminas e minerais, associada a energia fornecida pelos macronutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios. "Entre tantas funções, algumas participam na melhora do sistema imunológico, permitindo que o nosso corpo reaja melhor quando se depara com um vírus ou bactérias", explica a nutricionista Gabriela Sampaio.

A nutricionista Drielly Daltoé explica que, quando pensamos em melhorar a imunidade, aumentar a variedade da alimentação é um caminho sem erros. "Desta forma, conseguimos abranger os nutrientes necessários e ter os benefícios de cada grupo alimentar. Também é importante evitar exclusões radicais, a exemplo de dietas que excluem completamente grupos alimentares específicos como carboidratos. Essas dietas fazem com que se diminua muito a ingestão energética de um dia para o outro e isso é um impacto muito grande para a imunidade", ressalta.

Frutas cítricas, como acerola, laranja, limão e kiwi são fontes de Vitamina C, que é uma vitamina considerada a “queridinha” da imunidade. "A recomendação diária é de 75mg para a mulher e de 90mg para o homem. Com cerca de 100g de laranja já conseguimos suprir quase toda a quantidade recomendada", diz Drielly Daltoé.

O zinco é outro nutriente importante quando se fala em imunidade, sendo aliado da vitamina C. "A gente encontra trocando os cereais refinados pelos integrais, além do consumo de feijão, grão-de-bico, ervilha, lentilha e soja. As oleaginosas também são importantes fontes de zinco e de vitamina E", explica Drielly Daltoé.

O fornecimento de quantidades adequadas de magnésio também é fundamental para o sistema imune, "uma vez que ele é necessário para a realização de inúmeros processos metabólicos de fundamental importância para todas as células do nosso organismo, incluindo as células imunes", diz a nutricionista Gabriela Sampaio. O magnésio pode ser encontrado em folhas verdes escuras, semente de abóbora, nozes, amendoim, semente de girassol, aveia e grão-de-bico.

CONSUMO DIÁRIO

O consumo desses alimentos deve ser diário. "Principalmente folhas, legumes e verduras. Eles devem ser a base da nossa alimentação. Além de fornecerem vitaminas, minerais e boas porções de fibras, eles apresentam ação antioxidante, que ajuda na imunidade", explica a nutricionista Laís Coutinho.

Ela conta que doenças como gripes acometem as pessoas com sistema imunológico frágil. E a alimentação também pode ajudar. "Principalmente em estações como outono e o inverno, devemos fortalecer e deixar a nossa imunidade em dia", diz Laís. Confira 5 alimentos que ajudam a aumentar a imunidade e podem ser consumidos diariamente.

ALIMENTOS QUE AJUDAM A AUMENTAR A IMUNIDADE