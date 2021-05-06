5 alimentos saudáveis para aumentar a imunidade

Manter a imunidade em dia é fundamental para saúde. E uma alimentação diversificada e colorida, proporciona que nosso organismo tenha uma maior variedade de vitaminas e minerais, associada a energia fornecida pelos macronutrientes como carboidratos, proteínas e lipídios. "Entre tantas funções, algumas participam na melhora do sistema imunológico, permitindo que o nosso corpo reaja melhor quando se depara com um vírus ou bactérias", explica a nutricionista Gabriela Sampaio.
A nutricionista Drielly Daltoé explica que, quando pensamos em melhorar a imunidade, aumentar a variedade da alimentação é um caminho sem erros. "Desta forma, conseguimos abranger os nutrientes necessários e ter os benefícios de cada grupo alimentar. Também é importante evitar exclusões radicais, a exemplo de dietas que excluem completamente grupos alimentares específicos como carboidratos. Essas dietas fazem com que se diminua muito a ingestão energética de um dia para o outro e isso é um impacto muito grande para a imunidade", ressalta.
Frutas cítricas, como acerola, laranja, limão e kiwi são fontes de Vitamina C, que é uma vitamina considerada a “queridinha” da imunidade. "A recomendação diária é de 75mg para a mulher e de 90mg para o homem. Com cerca de 100g de laranja já conseguimos suprir quase toda a quantidade recomendada", diz Drielly Daltoé.
O zinco é outro nutriente importante quando se fala em imunidade, sendo aliado da vitamina C. "A gente encontra trocando os cereais refinados pelos integrais, além do consumo de feijão, grão-de-bico, ervilha, lentilha e soja. As oleaginosas também são importantes fontes de zinco e de vitamina E", explica Drielly Daltoé.
O fornecimento de quantidades adequadas de magnésio também é fundamental para o sistema imune, "uma vez que ele é necessário para a realização de inúmeros processos metabólicos de fundamental importância para todas as células do nosso organismo, incluindo as células imunes", diz a nutricionista Gabriela Sampaio. O magnésio pode ser encontrado em folhas verdes escuras, semente de abóbora, nozes, amendoim, semente de girassol, aveia e grão-de-bico.
CONSUMO DIÁRIO
O consumo desses alimentos deve ser diário. "Principalmente folhas, legumes e verduras. Eles devem ser a base da nossa alimentação. Além de fornecerem vitaminas, minerais e boas porções de fibras, eles apresentam ação antioxidante, que ajuda na imunidade", explica a nutricionista Laís Coutinho.
Ela conta que doenças como gripes acometem as pessoas com sistema imunológico frágil. E a alimentação também pode ajudar. "Principalmente em estações como outono e o inverno, devemos fortalecer e deixar a nossa imunidade em dia", diz Laís. Confira 5 alimentos que ajudam a aumentar a imunidade e podem ser consumidos diariamente.
ALIMENTOS QUE AJUDAM A AUMENTAR A IMUNIDADE
Gengibre
Acerola, laranja, tangerina, kiwi e pitanga devem fazer parte da sua alimentação. As frutas cítricas promovem muitos benefícios para o nosso organismo, principalmente, para formação e manutenção da saúde das células de todo corpo. Elas são ricas em vitamina C, que é um componente essencial na formação do colágeno, por exemplo, uma proteína que dá elasticidade e firmeza à pele. Além de fortalecer o sistema imune, são importantes para evitar doenças e aumentar a absorção de ferro, ajudando assim a combater a anemia.
Vegetais escuros como brócolis, couve, espinafre e grão-de-bico são fontes de ácido fólico, uma vitamina importante para formação das células de defesa do nosso organismo: os glóbulos brancos. As verduras escuras são fonte de cálcio e vitamina E. Elas possuem uma grande quantidade de nutrientes e vitaminas que não são encontradas com a mesma variedade e concentração em outros vegetais. Possuem altas quantidades de antioxidantes, que combatem a ação gradual dos radicais livres, os responsáveis pelo envelhecimento das células e pelo aparecimento de doenças. Os antioxidantes também estimulam o sistema nervoso a formar novas ligações entre suas células, ação que melhora o raciocínio e ajuda a preservar a memória por mais tempo.
Gergelim, chia, linhaça e as oleaginosas ricas em selênio e magnésio são alimentos ricos em fibras. Eles ajudam no bom funcionamento do intestino, contribuindo para a melhora da imunidade. Também são alimentos muito ricos em nutrientes.
Esses alimentos possuem efeito antibactericida e contêm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias capazes de combater o estresse oxidativo. Um estado prolongado de estresse oxidativo promove o processo de envelhecimento da pele.
O gengibre tem ação antioxidante no corpo, agindo na prevenção de doenças como gripes, resfriados, câncer e envelhecimento precoce. Ele também aumenta a imunidade.