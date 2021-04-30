Dia das Mães: 50 sugestões de presentes para elas

O Dia das Mães será igual ao do ano passado. Por conta da pandemia do coronavírus muitas mães terão que ficar fisicamente longe de seus filhos. Mas, mesmo assim, é o momento de celebrar a saúde e essa relação de amor. E nessa data especial que tal enviar uma lembrança afetuosa?
Para te ajudar, selecionamos 50 opções de presentes para você fazer bonito no dia 9 de maio. São produtos para todos os bolsos e gostos. E que podem ser comprados on-line ou de empreendedores capixabas. Tem sugestões de perfumes, joias, roupas, obras de arte e artesanato que agradam todos os tipos de mães.
MÃE FASHIONISTA
- Macacão Damyller. R$ 549,00
- Saia da Sorella Vix R$ 207,00
- Kit Natura Luna. R$ 139,90
- Brinco Zodiac de Carolina Neves. R$ 4.890,00
- Sandália Anacapri. R$ 139,90
- Anel com quartzo-negro de Adriana Delmaestro. R$17.600,00
- Par de brincos A Garimpeira. R$ 99,00
- Conjunto netuno da Banana Pink Lingerie. R$ 128,00
- Caixa de doces finos Leninha Moreira (15 unidades). R$ 70,09
- Colônia Lírio da Granado. R$ 159,50
- Bolsa Lacoste. R$ 999,00
MÃE QUE ADORA DECORAÇÃO E ARTE
- Brincos Duo de pérolas de Ivana Izoton. R$ 5.980,00
- Caneca e prato de bolo em cerâmica de Ernane Batista. R$ 108,00
- Almofada 3 Rendas (50x50cm) do Grupo Barra de Renda. R$ 309,00
- Kit de chá da Grün Cerâmicas. R$ 120,00
- Saia longa TIG. R$ 990,00
- Flâmula (25x32cm) da Casa Tangerina. R$ 30,00
- Cesto multiuso de trama manual de Jacqueline Chiabay. R$ 840,00
- Obra Lovers (1,35x88cm) de Milena Almeida. R$ 4.570,00
- Sandália Manolita. R$ 629,50
- Pufe Móveis Conquista. R$ 440,00
MÃE VIAJANTE
- Óculos Guess na Óticas Paris. R$ 499,00
- Pulseira Leide Viero Acessórios. R$ 192,90
- Perfume Elysée Succès de O Boticário. R$ 249,90
- Nécessaire em linho e couro da Westwing. R$ 54,90
- Cesta Cakes & Bakes. R$ 200,00
- Vestido Dujour. R$ 209,90
- Pijama Charms da Nubia Nunes Brand. R$ 239,90
- Mala Imaginarium. R$ 669,90
- Sandália Paula Bahia para Luiza Goldschmidt. R$ 430,00
- Rasteira Level Shoes. R$ 160,00
- Bolsa Koplin. R$ 570,00
MÃE ESPORTISTA
- Far Away Mini Duo de Avon. R$ 102,97
- Kit Spa em Casa da Serena. R$ 145,00
- Bicicleta Caloi 400. R$ 1.319,99
- Relógio Polar Ignite 2 R$ 2.449,00
- Biquíni da Lo.V Beachwear. R$ 215,00
- Jaqueta Oxer Animal Print na Centauro. R$ 99,99
- Tênis Olympikus Corre 1. R$ 499,90
- Óculos Grazi Eyewear. R$ 390,00
MÃE DIVERTIDA
- Perfume Choice Power da The Body Shop. R$ 119,90
- Blue Seduction Sparkling Aqua Antonio Banderas. R$ 139,90
- Sandália Mr Cat. R$ 199,90
- Melissa Sun Malibu R$ 89,90
- Colar MLoures em Ágata Rosa na Fernanda Rozo Maranhão. R$ 315,00
- Box da The Picnic Box. R$ 280,00
- Saia Eva para Shop2gether. R$ 778,00
- Vestido Farm. R$ 698,00
- Pulseira Tesori. R$ 208,00
- Brincos Lenzi. R$ 99,90