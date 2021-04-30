 debug-template

AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitrine presentes Dia das Mães
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no Dia das Mães Divulgação
Vitrine de presentes

Dia das Mães: 50 sugestões de presentes para elas

Para comemorar a data, escolhemos lembranças para todos os bolsos e gostos. E que podem ser compradas on-line ou de empreendedores capixabas

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 09:00

Publicado em

30 abr 2021 às 09:00
Vitrine presentes Dia das Mães
Uma seleção de presentes para você fazer bonito no Dia das Mães Crédito: Divulgação
O Dia das Mães será igual ao do ano passado. Por conta da pandemia do coronavírus muitas mães terão que ficar fisicamente longe de seus filhos. Mas, mesmo assim, é o momento de celebrar a saúde e essa relação de amor. E nessa data especial que tal enviar uma lembrança afetuosa? 
Para te ajudar, selecionamos 50 opções de presentes para você fazer bonito no dia 9 de maio. São produtos para todos os bolsos e gostos. E que podem ser comprados on-line ou de empreendedores capixabas. Tem sugestões de perfumes, joias, roupas, obras de arte e artesanato que agradam todos os tipos de mães.

MÃE FASHIONISTA

Vitrine presentes Dia das Mães
Presentes para a mãe que gosta de estar na moda Crédito: Divulgação/ Arte: Gerlado Neto
  1. Macacão Damyller. R$ 549,00
  2. Saia da Sorella Vix R$ 207,00
  3. Kit Natura Luna. R$ 139,90
  4. Brinco Zodiac de Carolina Neves. R$ 4.890,00
  5. Sandália Anacapri. R$ 139,90
  6. Anel com quartzo-negro de Adriana Delmaestro. R$17.600,00
  7. Par de brincos A Garimpeira. R$ 99,00
  8. Conjunto netuno da Banana Pink Lingerie. R$ 128,00
  9. Caixa de doces finos Leninha Moreira (15 unidades). R$ 70,09
  10. Colônia Lírio da Granado. R$ 159,50
  11. Bolsa Lacoste. R$ 999,00 

MÃE QUE ADORA DECORAÇÃO E ARTE

Vitrine presentes Dia das Mães
Presentes para a mãe que adora arquitetura, arte e decoração Crédito: Divulgação/ Arte: Gerlado Neto
  1. Brincos Duo de pérolas de Ivana Izoton.  R$ 5.980,00
  2. Caneca e prato de bolo em cerâmica de Ernane Batista. R$ 108,00
  3. Almofada 3 Rendas (50x50cm) do Grupo Barra de Renda. R$ 309,00
  4. Kit de chá da Grün Cerâmicas. R$ 120,00
  5. Saia longa TIG. R$ 990,00
  6. Flâmula (25x32cm) da Casa Tangerina. R$ 30,00
  7. Cesto multiuso de trama manual de Jacqueline Chiabay. R$ 840,00
  8. Obra Lovers (1,35x88cm) de Milena Almeida. R$ 4.570,00
  9. Sandália Manolita. R$ 629,50
  10. Pufe Móveis Conquista. R$ 440,00

MÃE VIAJANTE

Vitrine presentes Dia das Mães
Sua mãe adora embarcar para um novo destino? Aqui tem as opções certas para ela Crédito: Divulgação/ Arte: Gerlado Neto
  1. Óculos Guess na Óticas Paris. R$ 499,00
  2. Pulseira Leide Viero Acessórios. R$ 192,90
  3. Perfume Elysée Succès de O Boticário. R$  249,90
  4. Nécessaire em linho e couro da Westwing. R$ 54,90
  5. Cesta Cakes & Bakes. R$ 200,00
  6. Vestido Dujour. R$ 209,90
  7. Pijama Charms da Nubia Nunes Brand. R$ 239,90
  8. Mala Imaginarium. R$ 669,90
  9. Sandália Paula Bahia para Luiza Goldschmidt. R$ 430,00
  10. Rasteira Level Shoes. R$ 160,00
  11. Bolsa Koplin. R$ 570,00

MÃE ESPORTISTA

Vitrine presentes Dia das Mães
Presentes para fazer bonito com a mãe que adora esportes Crédito: Divulgação/ Arte: Gerlado Neto
  1. Far Away Mini Duo de Avon. R$ 102,97
  2. Kit Spa em Casa da Serena. R$ 145,00
  3. Bicicleta Caloi 400. R$ 1.319,99
  4. Relógio Polar Ignite 2 R$ 2.449,00
  5. Biquíni da Lo.V Beachwear. R$ 215,00
  6. Jaqueta Oxer Animal Print na Centauro. R$ 99,99
  7. Tênis Olympikus Corre 1. R$ 499,90
  8. Óculos Grazi Eyewear. R$ 390,00

MÃE DIVERTIDA

Vitrine presentes Dia das Mães
Presentes para a mãe que é pura diversão Crédito: Divulgação/ Arte: Gerlado Neto
  1. Perfume Choice Power da The Body Shop. R$ 119,90
  2. Blue Seduction Sparkling Aqua Antonio Banderas. R$ 139,90
  3. Sandália Mr Cat. R$ 199,90
  4. Melissa Sun Malibu R$ 89,90
  5. Colar MLoures em Ágata Rosa na Fernanda Rozo Maranhão. R$ 315,00
  6. Box da The Picnic Box. R$ 280,00
  7. Saia Eva para Shop2gether. R$ 778,00
  8. Vestido Farm. R$ 698,00
  9. Pulseira Tesori. R$ 208,00
  10. Brincos Lenzi. R$ 99,90

Veja Também

A volta do jeans colorido: saiba como usar a tendência

10 máscaras de cílios para ter um olhar mais poderoso

A Gazeta integra o

Saiba mais
Beleza dia das maes Moda Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados