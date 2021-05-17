5 dicas para organizar a geladeira e conservar os alimentos

EVITE PANELAS E ISOPOR

De acordo com a nutricionista, o planejamento é fundamental: "Como na organização das marmitas, também é importante se planejar para ter uma geladeira organizada". Segundo ela, não adianta muito comprar alimentos certos e preparar um prato saudável se você não os armazena da forma correta.

A segunda dica parece óbvia, mas algumas pessoas organizam a geladeira de acordo com o visual. Roberta Larica alerta: "É preciso entender como funciona a geladeira. A temperatura é programada pra que você armazene os alimentos em prateleiras já estabelecidas". Ela explica que quanto mais no alto, mais frio. Quanto mais ao chão, menos frio.

"Sobra de comida deve ficar nas primeiras prateleiras", diz Roberta. A comentarista aponta que por ser um alimento que ficou exposto a uma temperatura ambiente, as sobras devem ficar mais geladas, com temperaturas mais frias. "Se fizer uma quantidade maior, congele, não deixe por muitos dias uma grande porção na geladeira", acrescenta.

"Tudo que vai entrar na geladeira precisa ser higienizado, inclusive os ovos. Eles podem ser lavados de forma grosseira ou apenas um paninho com álcool." Roberta Larica explica que as bactérias andam pela geladeira. "Não adianta colocar a sacola na geladeira e deixar pra lavar depois, assim acontece a contaminação cruzada", afirma.