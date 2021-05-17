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Saúde em foco

5 dicas para organizar a geladeira e conservar os alimentos

Entender como a geladeira funciona é um conselho importante; a nutricionista Roberta Larica ensina como armazenar sobras de alimentos e frutas

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:46

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:46
Saiba como organizar a sua geladeira
Saiba como organizar a sua geladeira Crédito: Pixabay
Se você é uma daquelas pessoas que buscam hábitos saudáveis, vai aí mais uma dica: organize a sua geladeira. Esse é o conselho da nutricionista Roberta Larica, que explica que sem a devida limpeza e o correto armazenamento, sua tentativa de se tornar saudável pode ser frustrada.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, a nutricionista contou que o planejamento é fundamental. Na semana passada, A Gazeta elencou dicas para ter uma marmita saudável e organizada, também com as dicas valiosas da comentarista da CBN Vitória.

CONFIRA 5 DICAS PARA ORGANIZAR A SUA GELADEIRA:

EVITE PANELAS E ISOPOR

De acordo com a nutricionista, o planejamento é fundamental: "Como na organização das marmitas, também é importante se planejar para ter uma geladeira organizada". Segundo ela, não adianta muito comprar alimentos certos e preparar um prato saudável se você não os armazena da forma correta.
A segunda dica parece óbvia, mas algumas pessoas organizam a geladeira de acordo com o visual. Roberta Larica alerta: "É preciso entender como funciona a geladeira. A temperatura é programada pra que você armazene os alimentos em prateleiras já estabelecidas". Ela explica que quanto mais no alto, mais frio. Quanto mais ao chão, menos frio.
"Sobra de comida deve ficar nas primeiras prateleiras", diz Roberta. A comentarista aponta que por ser um alimento que ficou exposto a uma temperatura ambiente, as sobras devem ficar mais geladas, com temperaturas mais frias. "Se fizer uma quantidade maior, congele, não deixe por muitos dias uma grande porção na geladeira", acrescenta.
"Tudo que vai entrar na geladeira precisa ser higienizado, inclusive os ovos. Eles podem ser lavados de forma grosseira ou apenas um paninho com álcool." Roberta Larica explica que as bactérias andam pela geladeira. "Não adianta colocar a sacola na geladeira e deixar pra lavar depois, assim acontece a contaminação cruzada", afirma.
A nutricionista afirma que a regra é nunca colocar panela ou isopor dentro da geladeira. Roberta explica que esses materiais atrapalham a refrigeração, por isso a comida deve ficar em uma travessa de vidro, por exemplo.

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