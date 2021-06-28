Materiais na cozinha podem contaminar alimentos e afetar o cérebro

Uma rotina saudável e com equilíbrio auxilia no funcionamento da máquina que é o corpo humano. Isso não é segredo pra ninguém. Alimentos ricos em vitaminas, verduras e legumes em abundância e ainda aquelas comidas que podem até prevenir doenças. Acontece que não basta ter atenção nos alimentos à mesa, mas é necessário também verificar como foram preparados.
O alerta é da nutricionista Roberta Larica. Ela explica que alguns contaminantes na cozinha podem minar a saúde do cérebro. Ou seja, mesmo que você preste atenção naquilo que come, é interessante notar, por exemplo, a panela em que o alimento foi preparado.
Boa Mesa CBN - Os contaminantes na cozinha que podem minar a saúde do cérebro
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória, a nutricionista salientou que a preocupação principal é com a saúde neurológica.
"Sabemos que o contato diário com metais pesados e outras toxinas ambientais, como o plástico, mercúrio, arsênio e o alumínio, tem uma relação muito grande com doenças neurológicas, que podem ter início com perda cognitiva ou de memória. Doenças como Alzheimer e Parkinson também podem aparecer"
A atenção voltada aos materiais contidos em panelas e latas foi reforçada por um estudo da Universidade de São Paulo.
A pesquisa indicou a presença de grande quantidade de alumínio na água fervida em panelas do mesmo material, e também nos alimentos cozidos nelas. Em um teste prático de três horas de fervura de água com sal, foi encontrada uma taxa de alumínio de 20 mg/l no líquido, quando o aceitável seria de 12 mg a 14 mg.
"Precisamos ficar atentos. O estudo mostra a grande quantidade de alumínio na água. Se a gente for pensar, não é simplesmente a água, mas o alimento cozido ali. Isso vai sendo acumulado no nosso organismo ao longo da vida, podendo trazer complicações", disse a nutricionista.
Roberta Larica ressalta que mudanças nos hábitos a fim de manter um distanciamento dos metais pesados também podem ter efeitos hormonais. "Poluentes afetam o cérebro, mas também a saúde hormonal, como a menopausa precoce e alterações no corpo", diz.
O QUE PODE SER FEITO DE DIFERENTE?
ALGUNS ALIMENTOS SÃO BENÉFICOS
"Preste atenção na quantidade de enlatados você compra. Molho de tomate, milho e outros alimentos que estão na lata podem ser comprados em vidro. Assim você diminui o contato com o alumínio", aconselha a nutricionista.
Roberta Larica sugere ter cuidado com torradeiras, chapas e assadeiras. Enquanto essas superfícies estão protegidas pelo chamado teflon, o risco é menor, mas com os arranhões, os metais pesados começam a dar as caras. Ela afirma que o teflon oferece um risco menor, mas não há ausência de risco nesse caso. Segundo a nutricionista, boas opções para as panelas são o barro, o ferro, o vidro, inox e a cerâmica.
"É uma boa ideia migrar das latas de alumínio para as garrafas de vidro, seja do refrigerante ou da cerveja. Você terá um contato menor com o metal pesado", explica a nutricionista. Ela ainda lembra das cápsulas de chá e café. Segundo a comentarista, apesar de prático e rápido, o funcionamento da máquina aquece as embalagens, o que é um risco para a saúde hormonal.
De acordo com Roberta Larica, nosso corpo tem a capacidade de eliminar as toxinas: "Alguns alimentos que estão no grupo das brassicas, como couve, brócolis, taioba e espinafre, facilitam a eliminação das substâncias". Ter uma alimentação saudável pode contribuir para jogar fora o que não é benéfico ao corpo humano.