Materiais na cozinha podem contaminar alimentos e afetar o cérebro

Embalagens podem trazer riscos ao organismo Crédito: Pixabay

Uma rotina saudável e com equilíbrio auxilia no funcionamento da máquina que é o corpo humano. Isso não é segredo pra ninguém. Alimentos ricos em vitaminas, verduras e legumes em abundância e ainda aquelas comidas que podem até prevenir doenças. Acontece que não basta ter atenção nos alimentos à mesa, mas é necessário também verificar como foram preparados.

O alerta é da nutricionista Roberta Larica. Ela explica que alguns contaminantes na cozinha podem minar a saúde do cérebro. Ou seja, mesmo que você preste atenção naquilo que come, é interessante notar, por exemplo, a panela em que o alimento foi preparado.

Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - Os contaminantes na cozinha que podem minar a saúde do cérebro

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória , a nutricionista salientou que a preocupação principal é com a saúde neurológica.

"Sabemos que o contato diário com metais pesados e outras toxinas ambientais, como o plástico, mercúrio, arsênio e o alumínio, tem uma relação muito grande com doenças neurológicas, que podem ter início com perda cognitiva ou de memória. Doenças como Alzheimer e Parkinson também podem aparecer" Roberta Larica - Nutricionista

A atenção voltada aos materiais contidos em panelas e latas foi reforçada por um estudo da Universidade de São Paulo.

A pesquisa indicou a presença de grande quantidade de alumínio na água fervida em panelas do mesmo material, e também nos alimentos cozidos nelas. Em um teste prático de três horas de fervura de água com sal, foi encontrada uma taxa de alumínio de 20 mg/l no líquido, quando o aceitável seria de 12 mg a 14 mg.

"Precisamos ficar atentos. O estudo mostra a grande quantidade de alumínio na água. Se a gente for pensar, não é simplesmente a água, mas o alimento cozido ali. Isso vai sendo acumulado no nosso organismo ao longo da vida, podendo trazer complicações", disse a nutricionista.

Roberta Larica ressalta que mudanças nos hábitos a fim de manter um distanciamento dos metais pesados também podem ter efeitos hormonais. "Poluentes afetam o cérebro, mas também a saúde hormonal, como a menopausa precoce e alterações no corpo", diz.

O QUE PODE SER FEITO DE DIFERENTE?