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Dica de nutricionista

Com o preço da carne nas alturas, é possível manter uma dieta proteica?

A preocupação é se os nutrientes estarão em falta, se o filho terá um bom desenvolvimento, se a dieta será cumprida; mas para a nutricionista Roberta Larica, sim, é possível. Veja como

Publicado em 

22 jun 2021 às 18:10

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 18:10

Prato vazio
Como manter uma dieta balanceada sem consumo diário de carne? Crédito: Freepik
O semblante pode ser de desânimo quando você, cliente de supermercado, chega perto do açougue e dá de cara com o preço das carnes. Com esses números altos, fica inviável para muitas famílias colocarem carne no prato todos os dias da semana. Receitas são criadas, pratos são substituídos e novos alimentos ocupam a mesa do brasileiro. Mas é possível manter uma dieta proteica sem o consumo diário de carne?
Com o preço da carne nas alturas, é possível manter uma dieta proteica? - Boa Mesa CBN
Para a nutricionista e comentarista da CBN Vitória Roberta Larica, sim, é possível. Ela explica que em um cenário de crise econômica, as carnes podem ser deixadas de lado temporariamente, mantendo uma dieta proteica.
"Com o preço da carne, a preocupação é se os nutrientes estarão em falta, se o filho terá um bom desenvolvimento, se a dieta será cumprida, por exemplo", comentou Roberta Larica, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória.
Segundo dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo 15) divulgados no final do mês de maio, a alta das carnes acumulada em 12 meses já chega a 35,68%.

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A especialista diz discordar da ideia que classifica a carne vermelha como um alimento essencial e que não pode ser retirado do prato. Segundo Larica, há outras formas de repor proteína, tanto na alimentação como na suplementação. "O que as famílias devem buscar é o equilíbrio, sem exageros, sem cortar tudo", afirma.
"Fontes de proteínas em uma dieta são as carnes vermelhas, todos os peixes e frutos do mar, frango, peru e os ovos. Além das proteínas vegetais, como a quinoa, a lentilha, o grão de bico, feijão e a ervilha. Todos podem ser usados como fontes proteicas na dieta, sendo uma pessoa vegetariana ou não"
Roberta Larica - Nutricionista
Com o aumento de preços, os alimentos citados pela comentarista da CBN são aliados na busca pela manutenção da dieta. Um deles é o ovo. Roberta Larica faz questão de ressaltar que, se usado de maneira correta, o alimento pode se tornar essencial na dieta. Ela sugere evitar a fritura do ovo, por exemplo.
Além dos itens que podem substituir a carne vermelha, como peixes mais baratos e o frango, a nutricionista lembra que muita gente adota o hábito de ter um dia sem carne. Na programação semanal do almoço, basta estabelecer um dia para ficar sem consumir carnes. A estratégia pode ser utilizada para economizar no valor gasto no supermercado e também contar com uma variação alimentar.

O QUE PODE ENTRAR NO LUGAR DA CARNE VERMELHA?

  1. Frangos;
  2. Peixes;
  3. Frutos do mar;
  4. Ovos;
  5. Quinoa;
  6. Lentilha;
  7. Grão de bico;
  8. Feijão;
  9. Ervilha.

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