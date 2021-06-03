Alimentos que ajudam a aumentar a concentração no home office

Linhaça

As hortaliças de coloração verde-escura concentram um mix de substâncias parceiras do sistema nervoso, por isso não podem faltar no cardápio ao longo da vida. E o espinafre merece destaque na sua alimentação. Ele fornece bastante luteína, que faz parte de uma família de pigmentos conhecida como carotenoides. Esse componente contribui (e muito) para a saúde cerebral a médio e longo prazo, além dos verdinhos conterem ácido fólico e serem ricos em vitaminas do complexo B. Em estudo com 60 pessoas, realizado na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, os maiores consumidores de luteína exibiam memória e raciocínio mais afiados.

Tenha em mente que o salmão, o atum, a sardinha, o arenque e a cavalinha devem aparecer pelo menos duas vezes por semana no cardápio. Se antigamente se falava dos pescados como fontes exímias de fósforo, um nutriente caro ao cérebro, hoje o que se enaltece são os teores de ômega-3. "Essa gordura do time das poli-insaturadas é reverenciada por diversos motivos. E um deles tem a ver com as funções cognitivas. O ômega-3 atua na conexão entre os neurônios, facilitando a plasticidade sináptica, ou seja, os neurônios acabam conversando melhor entre si", explica o médico geriatra e nutrólogo Juliano Burckhardt.

Considerado o alimento mais completo, perdendo apenas para o leite materno em valor nutricional, estudos livraram o ovo do rótulo de vilão das doenças cardiovasculares. Excelente fonte de proteínas, com destaque para a albumina, o alimento possui preciosidades como a luteína, aquele pigmento que pertence ao grupo dos carotenoides. Sobram evidências de seu papel contra o declínio cognitivo. A gema do ovo também está repleta de colina, uma das vitaminas do complexo B – cada vez mais famosa por auxiliar na consolidação da memória. “Trata-se de um nutriente essencial para a formação do neurotransmissor acetilcolina, importante regulador do aprendizado no córtex cerebral", diz o médico Juliano Burckhardt.

A laranja contém vitamina C. Além de função antioxidante, também atua como um neuromodulador, reduzindo o estresse, melhorando a concentração e a memória. O antioxidante também é encontrado no limão, na acerola, na laranja, na mexerica, entre outros.