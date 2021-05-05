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Um ano de restrições

Home office elevou produtividade, mas reduziu bem-estar, diz pesquisa

Apesar da produtividade, os brasileiros disseram que o home office resultou em maior volume de horas trabalhadas, dificuldade no relacionamento e na comunicação com os colegas

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mai 2021 às 19:15
Empresas vão manter seus funcionários trabalhando em home office
Empresas adotam home office de maneira permanente Crédito: Pixabay
Após um ano de home office, o número de brasileiros que se consideram mais produtivos no trabalho remoto do que no presencial aumentou, ao mesmo tempo em que a sensação de bem-estar com o modelo caiu, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral.
Em 2021, quase 60% dos entrevistados afirmaram ser mais produtivos ou significativamente mais produtivos trabalhando de casa, ante 44% do ano anterior. As mulheres foram as que mais perceberam aumento da produtividade, aponta o levantamento.
No grupo de profissionais que ocupam cargos de gerência ou liderança, 13% disseram que rendem menos ou bem menos.
Esse número chega a 22% entre diretores e presidentes de empresas -acima dos que afirmaram produzir bem mais, de acordo com a pesquisa, que ouviu 1.075 pessoas em 23 estados, feita em parceria com a Grant Thornton Brasil e a Em Lyon Business School.
Apesar do aumento da produtividade, os brasileiros disseram que o home office resultou em maior volume de horas trabalhadas (24%), dificuldade no relacionamento e na comunicação com os colegas, e problemas no equilíbrio entre trabalho e demandas pessoais. Os entrevistados também mencionaram falta de infraestrutura adequada.
Mais de 20% das pessoas afirmaram que receiam perder o convívio social caso o trabalho remoto continue.

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