Polícia do DF mira quadrilhas de SP suspeitas do golpe do falso advogado

Os grupos fizeram, até o momento, duas vítimas em Taguatinga, no Distrito Federal, com prejuízo mínimo de R$ 80 mil

BÁRBARA SÁ

Agência FolhaPress

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17:04

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), uma operação que investiga suspeitas contra duas organizações criminosas com atuação na capital paulista, especializadas no golpe do "falso advogado". Os grupos fizeram, até o momento, duas vítimas em Taguatinga, com prejuízo mínimo de R$ 80 mil. A ação foi realizada pela 17ª Delegacia de Polícia e resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em São Paulo, além de medidas de sequestro de valores determinados pela Justiça.

As investigações tiveram início em julho do ano passado, após dois moradores de Taguatinga receberem contatos de supostos advogados que apresentavam informações detalhadas sobre processos judiciais reais e solicitavam o pagamento de falsas taxas para liberação de valores. Convencidas da veracidade das abordagens, as vítimas realizaram transferências bancárias nos valores de R$ 30 mil e R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos obtinham acesso indevido a contas de e-mail de advogados por meio de senhas vazadas na internet. A partir disso, realizavam a recuperação de credenciais no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), passando a consultar processos tanto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) quanto na Justiça Federal, o que conferia aparência de legitimidade às fraudes.

Os investigados podem responder pelos crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica, lavagem de capitais e organização criminosa. Após o cumprimento das ordens judiciais, os presos permanecem à disposição da Justiça.

