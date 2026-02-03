Capotamento

Acidente com ônibus de romeiros deixa ao menos 15 mortos no sertão de AL

O ônibus, com cerca de 60 passageiros, havia saído de Juazeiro do Norte (CE) e voltava para a cidade de Coité do Nóia (AL), de onde partiu a romaria

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:58

Ônibus capotou em rodovia de Alagoas; 15 pessoas morreram Crédito: Corpo de Bombeiros

Um acidente envolvendo um ônibus de romeiros deixou ao menos 15 mortos na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, em São José da Tapera (215 km de Maceió), no sertão de Alagoas, na madrugada desta terça-feira (3). O ônibus, com cerca de 60 passageiros, havia saído de Juazeiro do Norte (CE) e voltava para a cidade de Coité do Nóia (AL), de onde partiu a romaria. O acidente aconteceu por volta de 4h40.

O veículo capotou na via e saiu da pista, na altura da "curva do S", considerado um trecho perigoso e com histórico de acidentes. Segundo testemunhas, parte do veículo chegou a pegar fogo. O assessor de comunicação de Coité do Nóia, Paulo Roberto, contou à reportagem que estava no ônibus de número 6 e dos 17 que partiram do município para romaria ao santuário de Padre Cícero.

"A gente parou num posto de gasolina. E o ônibus do acontecido andou mais um pouquinho na frente. A gente só veio ver o ônibus quando já estava acontecendo o fato. A gente só viu as capotadas, uma cena de terror, entendeu? Vimos pessoas voando, gritando", disse

Segundo ele, o grupo saiu às 21h30 de segunda (2) de Juazeiro do Norte. "Havia uma visibilidade boa, não tinha neblina, só estava um pouco escuro por conta do horário. Nós não queríamos sair à noite, mas foi um consenso", relatou.

Entre os mortos estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os sobreviventes foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região, onde permanecem em atendimento médico. A operação de resgate das vítimas envolveu equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aeronaves do DEA (Departamento Estadual de Aviação) também auxiliaram no transporte das vítimas.

Duas equipes do Instituto de Criminalística de Arapiraca foram enviadas para a perícia do local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do capotamento.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no estado e afirmou acompanhar os trabalhos das equipes de atendimento e investigação. A prefeitura de Coité do Nóia lamentou o acidente e disse que está prestando assistência às vítimas e familiares.

