Tudo o que você precisa saber sobre a primeira refeição do dia

Devo escolher entre a clara e a gema no café da manhã?

"Depende. Se eu vou trabalhar, preciso de concentração, é muito importante tomar um bom café da manhã, o que reflete na produção. Assim como os filhos que vão para a escola."

"Se o café da manhã for recheado de carboidratos refinados, como pão de sal, pão de batata, pão doce, itens tradicionais na mesa dos brasileiros, nossa glicose pode subir muito rápido. Isso gera uma falta de energia, você pode perder concentração. O mesmo acontece com achocolatado. Colocam muito açúcar no sangue."

"Opte por um café da manhã mais proteico. Ovo e tapioca são bons ingredientes. Uma panqueca ou crepioca, até o pão francês misturado com ovo, podem ser úteis. Frutas também devem ser evitadas, já que possuem açúcar. Banana com mel, por exemplo, não é saudável. Aumentam nossa glicemia."

"Caso queira fazer um exercício físico logo pela manhã, opte por comer algo leve na ida. Um pedaço de queijo, castanhas, um iogurte. Na volta, tome um belo café da manhã. Assim você segue bem para o seu dia. Não há necessidade de tomar um grande café antes do exercício."

"Existe um protocolo, são variadas as formas de jejum, que é uma maneira de controlar doenças, por exemplo. Não é errado acordar e fazer um jejum. Se você procura o jejum, busque um especialista para que não tenha problemas. É importante saber o que você vai comer depois para quebrar o tempo sem se alimentar."