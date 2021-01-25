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Café da manhã de rei!

Tudo o que você precisa saber sobre a primeira refeição do dia

A nutricionista e comentarista da CBN Vitória, Roberta Larica, deu algumas orientações para a primeira refeição do dia. Segundo ela, uma escolha errada pode comprometer o funcionamento do organismo durante o dia
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:44

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:44

Café da manhã, a primeira refeição do dia
Café da manhã, a primeira refeição do dia Crédito: Pixabay
Seja qual for o horário que você acorda e como lida com a rotina, o café da manhã é extremamente importante, segundo nutricionistas, por ser a primeira refeição do dia. Como é responsável pelo contato inicial do organismo com a alimentação após horas em jejum durante o sono, a refeição exige alguns cuidados.
Determinadas escolhas mudam o comportamento do organismo e podem até comprometer a nossa produtividade durante o dia. É o que explica a nutricionista e comentarista da CBN Vitória, Roberta Larica. Segundo ela, a máxima de "café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo" faz sentido. O ideal é nos acostumamos a comer mais pela manhã e ingerir uma quantidade menor de alimentos antes de dormir.
"A primeira refeição do dia tem uma importância, já que quebra o jejum de algumas horas. O café da manhã é o período em que nosso corpo absorve nutrientes e incentiva nossa performance. Seu organismo vai reagir de acordo com sua escolha"
Roberta Larica - Nutricionista
Ao jornalista Fábio Botacin durante o quadro Boa Mesa CBN, a especialista deu algumas orientações para começar bem o dia e, principalmente, ter fôlego para aguentar a rotina.

Devo escolher entre a clara e a gema no café da manhã?

"Depende. Se eu vou trabalhar, preciso de concentração, é muito importante tomar um bom café da manhã, o que reflete na produção. Assim como os filhos que vão para a escola."
"Se o café da manhã for recheado de carboidratos refinados, como pão de sal, pão de batata, pão doce, itens tradicionais na mesa dos brasileiros, nossa glicose pode subir muito rápido. Isso gera uma falta de energia, você pode perder concentração. O mesmo acontece com achocolatado. Colocam muito açúcar no sangue."
"Opte por um café da manhã mais proteico. Ovo e tapioca são bons ingredientes. Uma panqueca ou crepioca, até o pão francês misturado com ovo, podem ser úteis. Frutas também devem ser evitadas, já que possuem açúcar. Banana com mel, por exemplo, não é saudável. Aumentam nossa glicemia."
"Caso queira fazer um exercício físico logo pela manhã, opte por comer algo leve na ida. Um pedaço de queijo, castanhas, um iogurte. Na volta, tome um belo café da manhã. Assim você segue bem para o seu dia. Não há necessidade de tomar um grande café antes do exercício."
"Existe um protocolo, são variadas as formas de jejum, que é uma maneira de controlar doenças, por exemplo. Não é errado acordar e fazer um jejum. Se você procura o jejum, busque um especialista para que não tenha problemas. É importante saber o que você vai comer depois para quebrar o tempo sem se alimentar."
"Coma os dois. Gema não aumenta colesterol. Pode fazer ovo mexido, ovo cozido. Só tenha cuidado com a gordura, não use muito para preparar. As grávidas, por exemplo, devem comer dois ovos por dia. É um alimento muito importante."

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