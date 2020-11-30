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Malhação

Praticar exercício depois de comer realmente faz mal à saúde?

Especialista explica se realmente devemos nos preocupar com esse conselho popular, que passa de geração em geração

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 06:01
Mulher praticando exercícios físicos ouvindo música no celular
Quando se opta por praticar alguma atividade física, principalmente de alto esforço aeróbico, após uma refeição, aumentam as chances de haver déficit de sangue na musculatura e no coração Crédito: shutterstock
Os cuidados com a saúde muitas vezes são influenciados por conselhos populares que passam de geração em geração. Entre eles, aquele que contraindica a prática de exercício físico logo depois da alimentação. O dito popular está correto? Segundo a proctologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Maristela Gomes, sim. Ela explica que realmente a indicação tem fundamento, pois o hábito pode trazer riscos à saúde.
O perigo está relacionado a uma questão fisiológica: o organismo tende a concentrar o sangue nas regiões que mais necessitam esforço. Quando se opta por praticar alguma atividade física, principalmente de alto esforço aeróbico, após uma refeição, aumentam as chances de haver déficit de sangue na musculatura e no coração. O organismo entende que a digestão é o fator principal, logo depois de nos alimentarmos. Portanto, centraliza o sangue no sistema digestivo. Se há um esforço paralelo e o exercício demanda os músculos e o coração, essas áreas vão sofrer com menos sangue e oxigenação, explica a médica.
Como consequência, são comuns desmaios, vômitos e, nos casos mais graves, até mesmo infartos. Maristela lembra que é preciso compreender que esses efeitos não estão restritos a esportes como corrida ou musculação, mas também a esforços que podem parecer brincadeiras. As pessoas esquecem que jogar futebol entre amigos, por exemplo, também é um exercício aeróbico. Portanto, é preciso cuidado em qualquer exercício, seja ela com função profissional ou de lazer, reforça.
A fim de evitar qualquer problema à saúde, a dica é esperar o período de digestão para então seguir com as atividades físicas. A proctologista indica que essa espera seja de no mínimo 2 a 3 horas, dependendo do tipo de alimentação. Não é preciso ficar imóvel. Caminhadas podem ocorrer. O que não se deve fazer é praticar exercícios, alerta. Outro ponto a ser destacado é a avaliação sobre o que compôs a refeição. Carboidratos leves não restringem a prática esportiva, por exemplo, enquanto refeições completas como almoço e jantar sim, finaliza.

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