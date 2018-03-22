Corrida incentiva prática de atividades físicas para prevenir doenças

A proposta de ter caminhada e corrida no mesmo evento tem como objetivo incluir diferentes perfis Crédito: Reprodução/Pixabay

Uma corrida para incentivar a inclusão de bons hábitos de saúde na rotina é a proposta da primeira edição do circuito Busque Vencer, que vai percorrer 7 km no centro histórico de São Paulo no dia 10 de junho. Para quem caminha, o trajeto será de 3 km.

Os participantes sairão do Vale do Anhangabaú às 7 horas, e a organização prevê que o evento dure duas horas. As inscrições já estão abertas e até 10 de abril o kit custa R$ 69.

A iniciativa é do Instituto Vencer o Câncer, fundação sem fins lucrativos que oferece informações sobre os avanços no tratamento da doença e dados sobre prevenção e qualidade de vida.

A proposta de ter caminhada e corrida no mesmo evento tem como objetivo incluir diferentes perfis. "Acaba atendendo a todas as intensidades: para aquele que já corre, para o paciente em tratamento, o parente, aquele que vai se prevenir. A diferença pontual entre corrida e caminhada é a intensidade", explica Luciana Assmann, educadora física especialista em pacientes oncológicos e integrante do comitê científico do Instituto Vencer o Câncer.

Luciana afirma que os exercícios têm importância para a prevenção do câncer. "A obesidade e a vida sedentária aumentam a incidência de vários tipos de câncer. O câncer de mama e o de cólon são os que os estudos mais mostram que a atividade física age preventivamente."