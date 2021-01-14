Alimentação das crianças nas férias durante pandemia exige atenção

Os meses de dezembro e janeiro bateram à porta e, com eles, as férias escolares. Diferente de todos os anos em que as crianças procuravam maior convívio com parentes e vizinhos no período sem aula, agora os pequenos sofrem com as restrições impostas para evitar o contágio do novo coronavírus. Dentro dessa realidade, saiba como manter a boa alimentação das crianças nas férias.
Segundo a nutricionista e comentarista da CBN Vitória, Roberta Larica, ter uma criança em casa pode mudar toda a rotina.
"Antes tinham programações, mas nas férias a alimentação muda, os horários de ir dormir e de acordar também mudam. A rotina de férias precisa ser um pouco similar à rotina normal. É preciso colocar um limite de horário pra acordar, por exemplo"
Em meio à pandemia do novo coronavírus e com o crescimento do número de casos e mortes, a ideia é que as pessoas evitem aglomerações e se possível, fiquem em casa.
Como destacou Roberta Larica em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, no quadro Boa Mesa CBN, os pais são os principais responsáveis pelos hábitos adquiridos pelos filhos.
"A alimentação dos filhos é similar ao comportamento dos pais. Educar dá trabalho. Isso requer uma dedicação", afirma.
USE A CRIATIVIDADE
"A criança não precisa acordar tão cedo, mas é preciso estabelecer um limite, por exemplo. Depois das férias será mais fácil retomar os hábitos. Outra rotina importante é a da alimentação. Acordar, fazer as refeições, tentar almoçar no mesmo horário. Dessa forma é possível manter a saúde em dia", comenta a nutricionista.
Segundo Larica, em um momento de pandemia é preciso evitar aglomerações, mas há maneiras para manter as crianças ativas: "Precisamos tomar cuidado com as aglomerações, mas é possível caminhar na praia, fazer exercícios em locais com muito espaço, afastado dos outros. Dá pra se movimentar", explica.
"É uma boa oportunidade para implementar novos hábitos. Temos mais tempo com os filhos, você consegue acompanhar as refeições, levar a criança para as feiras livres. É hora de incluir as crianças nessa vida saudável", diz a comentarista da CBN Vitória.
Roberta Larica lembra do paladar infantil e como as comidas coloridas podem chamar a atenção dos pequenos. Por isso, ela aconselha que você use a criatividade, seja com picolés feitos em casa, comidas diferentes, mas com hábitos saudáveis.