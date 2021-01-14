Alimentação das crianças nas férias durante pandemia exige atenção

USE A CRIATIVIDADE

"A criança não precisa acordar tão cedo, mas é preciso estabelecer um limite, por exemplo. Depois das férias será mais fácil retomar os hábitos. Outra rotina importante é a da alimentação. Acordar, fazer as refeições, tentar almoçar no mesmo horário. Dessa forma é possível manter a saúde em dia", comenta a nutricionista.

Segundo Larica, em um momento de pandemia é preciso evitar aglomerações, mas há maneiras para manter as crianças ativas: "Precisamos tomar cuidado com as aglomerações, mas é possível caminhar na praia, fazer exercícios em locais com muito espaço, afastado dos outros. Dá pra se movimentar", explica.

"É uma boa oportunidade para implementar novos hábitos. Temos mais tempo com os filhos, você consegue acompanhar as refeições, levar a criança para as feiras livres. É hora de incluir as crianças nessa vida saudável", diz a comentarista da CBN Vitória.