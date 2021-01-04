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Aprenda a fazer bolinho de arroz com sobras

Com o preço do arroz nas alturas, não dá pra desperdiçar as sobras. A professora de gastronomia da UVV, Giovana Moyzes, ensina a fazer um delicioso bolinho com o arroz da geladeira. Confira o passo a passo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

04 jan 2021 às 14:53

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 14:53

Bolinho de arroz
O bolinho de arroz faz sucesso entre adultos e crianças Crédito: Shutterstock
É muito difícil encontrar alguém que não goste de arroz. Até mesmo as crianças mais seletivas pra comer têm o arroz como uma das opções do cardápio. Agora imagina um bolinho de arroz frito?  Hummmm! A "iguaria" é sucesso entre crianças e adultos e ainda contribui com a economia da casa, já que o preço do arroz tá pela hora da morte.
A professora de gastronomia da UVV, Giovana Moyzes, costuma fazer bolinho com as sobras de arroz da geladeira, e a delícia faz o maior sucesso nos almoços em família. No vídeo abaixo ela divide a sua famosa receita com a gente, em um passo a passo supersimples.E ainda revela um segredinho: um molho que vai elevar o bolinho de arroz ao status de entrada criativa. Acompanhe, coloque a mão na massa e bom apetite!

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