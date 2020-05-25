Casca de ovo, pó de café: veja como fazer seu próprio adubo para plantas

Veja como fazer um fertilizante natural para suas plantas. O adubo caseiro leva casca de ovo, casca de banana e borra de café, entre outros ingredientes Crédito: Nor Gal/Shutterstock

A quarentena estimulou muita gente a cultivar plantas como forma de passar o tempo, se entreter, relaxar e, de quebra, deixar a casa mais bonita. Se você também entrou nessa "onda verde", deve estar precisando de dicas para cuidar das suas plantinhas.

Bom, todo mundo sabe que as plantas necessitam de fertilizantes para crescer. É possível comprar pronto no comércio de jardinagem. Mas também dá para fazer em casa. Sim, o adubo caseiro é uma boa opção para quem pensa no meio ambiente e ainda quer economizar.

Aí, entram em ação ingredientes que normalmente vão parar no lixo. Casca de ovo, casca de banana, borra de café viram uma misturinha riquíssima em nutrientes para sua samambaia, sua suculenta, sua orquídea... Na série "Como Faz" desta semana dedicada aos cuidados com a casa, convidamos a florista Milena Borges para ensinar como fazer um fertilizante natural.

"A farinha da casca de banana é super rica em potássio. A casca do ovo é puro cálcio. E a borra de café tem nitrogênio, maravilhoso para flores e para plantas que têm frutos", explica ela.