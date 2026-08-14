Air fryer e micro-ondas fazem mal à saúde? Descubra o que diz a ciência

Mito. A air fryer, por si só, não é considerada uma causa de câncer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) explica que a acrilamida, substância que pode se formar naturalmente em alimentos ricos em carboidratos quando submetidos a altas temperaturas , não é exclusiva desse eletrodoméstico. Ela também pode ser produzida em preparações feitas no forno, na fritura por imersão e na torradeira. Batatas, pães, torradas e outros alimentos ricos em carboidratos estão entre os exemplos de preparações em que a substância pode ser formada quando submetidas a temperaturas elevadas.