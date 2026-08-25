Guardar o ovo na geladeira ou fora dela? Veja como armazenar o alimento corretamente

Os ovos podem ser mantidos dentro ou fora da geladeira, desde que sejam respeitadas as condições adequadas de conservação. Vale lembrar que trata-se de um alimento perecível e, para quem opta por mantê-lo fora da geladeira, a recomendação é escolher um local seco, fresco, arejado e longe de odores. Além disso, é importante ficar de olho na data de produção e na data de validade.