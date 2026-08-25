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Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

Os avisos meteorológicos têm previsão de chuva de 50 mm por dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2026 às 13:05
Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para tempestades que abrangem municípios do Espírito Santo. Os avisos meteorológicos têm previsão de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]


O primeiro alerta é válido durante a quarta-feira (26) e abrange 52 municípios. São eles:


  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Fundão
  20. Guaçuí
  21. Guarapari
  22. Ibatiba
  23. Ibiraçu
  24. Ibitirama
  25. Iconha
  26. Irupi
  27. Itaguaçu
  28. Itapemirim
  29. Itarana
  30. Iúna
  31. Jerônimo Monteiro
  32. João Neiva
  33. Laranja da Terra
  34. Marataízes
  35. Marechal Floriano
  36. Mimoso do Sul
  37. Muniz Freire
  38. Muqui
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Vargem Alta
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana
  51. Vila Velha
  52. Vitória


Já o segundo alerta vale na quinta-feira (27) e abrange todas as 78 cidades capixabas.

Serviço

Orientações 

■ Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores.
■ Evite estacionar veículos próximos a torres e placas de propaganda. 

■ Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.


Em caso de emergência, procure a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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