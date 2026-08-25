Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para tempestades que abrangem municípios do Espírito Santo. Os avisos meteorológicos têm previsão de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]





O primeiro alerta é válido durante a quarta-feira (26) e abrange 52 municípios. São eles:





Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória





Já o segundo alerta vale na quinta-feira (27) e abrange todas as 78 cidades capixabas.