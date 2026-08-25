Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para tempestades que abrangem municípios do Espírito Santo. Os avisos meteorológicos têm previsão de chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]
O primeiro alerta é válido durante a quarta-feira (26) e abrange 52 municípios. São eles:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Já o segundo alerta vale na quinta-feira (27) e abrange todas as 78 cidades capixabas.
Serviço
Orientações
■ Durante rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores.
■ Evite estacionar veículos próximos a torres e placas de propaganda.
■ Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, procure a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.