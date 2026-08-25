7 cuidados ao comprar imóveis de alto padrão pela internet

A confirmação da compra por mensagem, a assinatura de uma proposta ou o pagamento de um sinal não transferem, sozinhos, a propriedade. No Brasil, a aquisição do imóvel depende do instrumento adequado e do registro do título no Cartório de Registro de Imóveis. Enquanto esse registro não é realizado, o vendedor continua sendo juridicamente considerado o proprietário. Essa etapa não deve ser confundida com a negociação comercial realizada pelas plataformas.