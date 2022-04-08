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CBN na sua Casa

Alimentos têm lugar certo na geladeira: saiba onde guardá-los corretamente

Quem explica é a comentarista Lucy Mizael

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:02

Publicado em 

08 abr 2022 às 12:02
Organização da geladeira
Organização da geladeira Crédito: divulgação
Uma geladeira organizada evita não só o risco de doenças, mas também o desperdício de alimentos. Especialistas em organização apontam que ter uma rotina de limpeza e organização da geladeira e dos alimentos contribui para uma vida mais saudável, menos contaminação por doenças e ajuda na hora de elaborar a lista de compras e também na praticidade do dia a dia. Tarefa para Lucy Mizael nesta edição do "CBN Na Sua Casa". Onde guardar cada alimento? Ouça as explicações da comentarista!
CBN na sua Casa - 08-04-22.mp3

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