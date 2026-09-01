Depressão não é apenas tristeza: condição pode causar irritabilidade, cansaço e outros sintomas menos conhecidos

Os sinais isolados não significam automaticamente que uma pessoa tenha depressão. Cansaço, alterações no sono, irritabilidade e dificuldades de concentração também podem estar relacionados a diversas outras condições e situações da vida. Mas, quando essas mudanças persistem, causam sofrimento ou começam a prejudicar relacionamentos, trabalho, estudos e outras áreas da rotina, procurar ajuda especializada pode ser importante.