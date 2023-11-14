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Bem-estar

11 dicas para conservar e consumir alimentos no calor

Nutricionistas orientam sobre os cuidados que precisam ser adotados para evitar problemas de saúde em períodos de temperaturas elevadas
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

14 nov 2023 às 10:51

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 10:51

Com o aumento das temperaturas, é importante observar a conservação dos alimentos e adotar cuidados antes de consumi-los Crédito: Pixabay
Em algumas cidades capixabas, os termômetros já registraram 40°C e, nessas condições, calor e umidade são fatores que contribuem para que os alimentos estraguem rapidamente. Portanto, é preciso redobrar os cuidados com seu consumo e conservação para evitar problemas de saúde.
Segundo a nutricionista Carla da Silva Souza, especializada em hipertrofia e estética, emagrecimento e comportamento, quando os termômetros registram temperaturas muito altas, como na primavera-verão, é essencial manter as boas práticas de conservação dos alimentos para preservar as características físicas, químicas e biológicas dos produtos.
"Precisamos ter mais cuidado e escolher os alimentos sem danos físicos, como rachaduras e amassados. Além disso, é preciso  higienizá-los corretamente antes de armazenar e, por último, conservá-los de maneira organizada, em embalagens e temperaturas ideais. Essas são as dicas de ouro para evitar sua deterioração", orienta Carla.
Para Vanessa Zani Coutinho, nutricionista com especialização em nutrição esportiva e comportamental, é importante dividir os alimentos em dois tipos: os que são consumidos in natura e os que passam por algum tipo de preparo.
"Alimentos in natura, como frutas e verduras, nunca devem ser guardados na geladeira sem antes higienizá-los. O processo deve ser sempre assim: higienizar e guardar em local fresco ou na geladeira para evitar contaminação", recomenda Vanessa.
Confira abaixo as dicas compartilhadas pelas nutricionistas para conservar e consumir alimentos de forma segura:

Conservação

  • Evite deixar comida com preparo recente no fogão por muito tempo. Para não estragar, o alimento deve permanecer numa temperatura entre 50 e 60 graus ou ser levado imediatamente para ambiente refrigerado (geladeira)
  • Alimentos cujo preparo levam derivados do leite e ovos devem permanecer sempre em ambiente refrigerado para evitar que estraguem.
  • Ovos de galinha devem ser guardados na geladeira, num vasilhame fechado e nunca na porta da geladeira. O recomendado é que seja consumido em até 15 dias.
  • Peixes e frutos-do-mar devem ser guardados sob congelamento antes do preparo e, após preparados, devem ser guardados na geladeira e consumidos em no máximo 2 dias.
  • As sobras de alimento devem ser acondicionadas em vasilhames de vidro, com tampa, para assim acomodá-los em geladeira. Não devemos colocar as panelas que estavam no fogão direto na geladeira.

Antes de consumir

  • Confira se o alimento está acomodado em ambiente que o mantenha apto para consumo (refrigerado ou aquecido).
  • Observe a aparência do alimento para checar se não houve mudança de cor. Isso pode ser um sinal de que o alimento não está próprio para consumo.
  • Certifique-se de que o alimento não está com cheiro diferente do normal. Outro sinal de produto estragado é o cheiro.
  • Avalie o local onde o alimento foi feito e se há, no mínimo, a aparência de ambiente limpo. Se não houver como fazer essa avaliação, melhor evitar o consumo.
  • Observe a higiene dos utensílios e de quem está preparando sua refeição. Lembre-se sempre de higienizar corretamente suas próprias mãos, pois estudos indicam que 40% dos problemas de saúde de origem alimentar são causados pela lavagem inadequada das mãos, e contaminações cruzadas.
  • Verifique se as carnes e pescados são bem cozidos. Não consuma alimentos crus que estão em contato com alimentos cozidos porque há risco de contaminação. 
Vanessa Coutinho ressalta que, adotando esses cuidados, é possível evitar infecções ou intoxicações que estão entre as principais causas de internações nos prontos atendimentos de saúde, principalmente os infantis. 

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