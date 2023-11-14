11 dicas para conservar e consumir alimentos no calor

Com o aumento das temperaturas, é importante observar a conservação dos alimentos e adotar cuidados antes de consumi-los Crédito: Pixabay

Em algumas cidades capixabas , os termômetros já registraram 40°C e, nessas condições, calor e umidade são fatores que contribuem para que os alimentos estraguem rapidamente. Portanto, é preciso redobrar os cuidados com seu consumo e conservação para evitar problemas de saúde.

Segundo a nutricionista Carla da Silva Souza, especializada em hipertrofia e estética, emagrecimento e comportamento, quando os termômetros registram temperaturas muito altas, como na primavera-verão, é essencial manter as boas práticas de conservação dos alimentos para preservar as características físicas, químicas e biológicas dos produtos.

"Precisamos ter mais cuidado e escolher os alimentos sem danos físicos, como rachaduras e amassados. Além disso, é preciso higienizá-los corretamente antes de armazenar e, por último, conservá-los de maneira organizada, em embalagens e temperaturas ideais. Essas são as dicas de ouro para evitar sua deterioração", orienta Carla.

Para Vanessa Zani Coutinho, nutricionista com especialização em nutrição esportiva e comportamental, é importante dividir os alimentos em dois tipos: os que são consumidos in natura e os que passam por algum tipo de preparo.

"Alimentos in natura, como frutas e verduras, nunca devem ser guardados na geladeira sem antes higienizá-los. O processo deve ser sempre assim: higienizar e guardar em local fresco ou na geladeira para evitar contaminação", recomenda Vanessa.

Confira abaixo as dicas compartilhadas pelas nutricionistas para conservar e consumir alimentos de forma segura:

Conservação

Evite deixar comida com preparo recente no fogão por muito tempo. Para não estragar, o alimento deve permanecer numa temperatura entre 50 e 60 graus ou ser levado imediatamente para ambiente refrigerado (geladeira)

Alimentos cujo preparo levam derivados do leite e ovos devem permanecer sempre em ambiente refrigerado para evitar que estraguem.

Ovos de galinha devem ser guardados na geladeira, num vasilhame fechado e nunca na porta da geladeira. O recomendado é que seja consumido em até 15 dias.



Peixes e frutos-do-mar devem ser guardados sob congelamento antes do preparo e, após preparados, devem ser guardados na geladeira e consumidos em no máximo 2 dias.



As sobras de alimento devem ser acondicionadas em vasilhames de vidro, com tampa, para assim acomodá-los em geladeira. Não devemos colocar as panelas que estavam no fogão direto na geladeira.



Antes de consumir

Confira se o alimento está acomodado em ambiente que o mantenha apto para consumo (refrigerado ou aquecido).

Observe a aparência do alimento para checar se não houve mudança de cor. Isso pode ser um sinal de que o alimento não está próprio para consumo.



Certifique-se de que o alimento não está com cheiro diferente do normal. Outro sinal de produto estragado é o cheiro.



Avalie o local onde o alimento foi feito e se há, no mínimo, a aparência de ambiente limpo. Se não houver como fazer essa avaliação, melhor evitar o consumo.



Observe a higiene dos utensílios e de quem está preparando sua refeição. Lembre-se sempre de higienizar corretamente suas próprias mãos, pois estudos indicam que 40% dos problemas de saúde de origem alimentar são causados pela lavagem inadequada das mãos, e contaminações cruzadas.



Verifique se as carnes e pescados são bem cozidos. Não consuma alimentos crus que estão em contato com alimentos cozidos porque há risco de contaminação.

