11 dicas para conservar e consumir alimentos no calor

Em algumas cidades capixabas, os termômetros já registraram 40°C e, nessas condições, calor e umidade são fatores que contribuem para que os alimentos estraguem rapidamente. Portanto, é preciso redobrar os cuidados com seu consumo e conservação para evitar problemas de saúde.
Segundo a nutricionista Carla da Silva Souza, especializada em hipertrofia e estética, emagrecimento e comportamento, quando os termômetros registram temperaturas muito altas, como na primavera-verão, é essencial manter as boas práticas de conservação dos alimentos para preservar as características físicas, químicas e biológicas dos produtos.
"Precisamos ter mais cuidado e escolher os alimentos sem danos físicos, como rachaduras e amassados. Além disso, é preciso higienizá-los corretamente antes de armazenar e, por último, conservá-los de maneira organizada, em embalagens e temperaturas ideais. Essas são as dicas de ouro para evitar sua deterioração", orienta Carla.
Para Vanessa Zani Coutinho, nutricionista com especialização em nutrição esportiva e comportamental, é importante dividir os alimentos em dois tipos: os que são consumidos in natura e os que passam por algum tipo de preparo.
"Alimentos in natura, como frutas e verduras, nunca devem ser guardados na geladeira sem antes higienizá-los. O processo deve ser sempre assim: higienizar e guardar em local fresco ou na geladeira para evitar contaminação", recomenda Vanessa.
Confira abaixo as dicas compartilhadas pelas nutricionistas para conservar e consumir alimentos de forma segura:
Conservação
- Evite deixar comida com preparo recente no fogão por muito tempo. Para não estragar, o alimento deve permanecer numa temperatura entre 50 e 60 graus ou ser levado imediatamente para ambiente refrigerado (geladeira)
- Alimentos cujo preparo levam derivados do leite e ovos devem permanecer sempre em ambiente refrigerado para evitar que estraguem.
- Ovos de galinha devem ser guardados na geladeira, num vasilhame fechado e nunca na porta da geladeira. O recomendado é que seja consumido em até 15 dias.
- Peixes e frutos-do-mar devem ser guardados sob congelamento antes do preparo e, após preparados, devem ser guardados na geladeira e consumidos em no máximo 2 dias.
- As sobras de alimento devem ser acondicionadas em vasilhames de vidro, com tampa, para assim acomodá-los em geladeira. Não devemos colocar as panelas que estavam no fogão direto na geladeira.
Antes de consumir
- Confira se o alimento está acomodado em ambiente que o mantenha apto para consumo (refrigerado ou aquecido).
- Observe a aparência do alimento para checar se não houve mudança de cor. Isso pode ser um sinal de que o alimento não está próprio para consumo.
- Certifique-se de que o alimento não está com cheiro diferente do normal. Outro sinal de produto estragado é o cheiro.
- Avalie o local onde o alimento foi feito e se há, no mínimo, a aparência de ambiente limpo. Se não houver como fazer essa avaliação, melhor evitar o consumo.
- Observe a higiene dos utensílios e de quem está preparando sua refeição. Lembre-se sempre de higienizar corretamente suas próprias mãos, pois estudos indicam que 40% dos problemas de saúde de origem alimentar são causados pela lavagem inadequada das mãos, e contaminações cruzadas.
- Verifique se as carnes e pescados são bem cozidos.
Não consuma alimentos crus que estão em contato com alimentos cozidos porque há risco de contaminação.
Vanessa Coutinho ressalta que, adotando esses cuidados, é possível evitar infecções ou intoxicações que estão entre as principais causas de internações nos prontos atendimentos de saúde, principalmente os infantis.