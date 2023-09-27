Após onda de calor, ES tem alerta de queda de até 5°C nas temperaturas

Além da previsão de queda nos termômetros, há um alerta laranja de ventos costeiros em todo o litoral capixaba, e um alerta amarelo de tempestades para a Grande Vitória e região Sul do Espírito Santo. Ambos avisos já estão vigentes e valem até as 10h de quinta-feira.

Segundo a empresa Climatempo, o fim da onda de calor que elevou a temperatura no Espírito Santo e a formação de uma frente fria no sul do Brasil, que está chegando ao Sudeste, elevam o risco para temporais. Ainda nesta quarta-feira (27), os termômetros podem marcar 42°C no Sul do Estado e bater recorde de calor na região metropolitana, com a temperatura podendo chegar aos 38°C.