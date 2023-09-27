O que explica o tempo "sanfona" no ES: do sol de pocar ao temporal

O calor não dá trégua para os capixabas nesta quarta-feira (27) e a previsão é que cidades do Espírito Santo registrem temperaturas que podem chegar aos 42º C. Já na quinta-feira (28), o calor pode dar lugar a temporais e queda nos termômetros.
É um tal de tira casaco, põe casaco. A reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para entender essas mudanças no tempo no Estado. A meteorologista Anete Fernandes explica que a redução das temperaturas nos próximos dias decorre da presença de nuvens, principalmente na faixa litorânea.
A combinação de uma área de baixa pressão — que consiste em condição atmosférica favorável para formação de nuvens de chuva forte — nas imediações do litoral da região Sul do Brasil, com prolongamento em direção ao litoral da região Sudeste, aliado à disponibilidade de umidade e ventos em médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidade em grande parte das Regiões Centro-Oeste e Sudeste.
A mudança nas condições de tempo após temperaturas tão elevadas, devido à onda de calor, provocam a formação de nuvens com grande desenvolvimento vertical — nuvens com capacidade para grande volume de chuva, o único tipo de nuvem que provoca raios — que resulta em condição de tempo severo, ou seja, temporais com rajada de vento, muitos raios e condições favoráveis para precipitação de granizo.
Virada no tempo
A formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre terça (26) e quarta-feira (27) vai acalmar os termômetros em algumas regiões do país, segundo o Climatempo. O Sudeste deve sentir influência do ciclone e as temperaturas devem cair de uma vez só de quarta (27) para quinta (28), aponta o MetSul Meteorologia. Em Vitória, capital capixaba, passará de 37°C para 27°C.