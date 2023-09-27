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Tira casaco, põe casaco

O que explica o tempo "sanfona" no ES: do sol de pocar ao temporal

O tempo no Espírito Santo vai mudar nesta quinta-feira (28) e há alerta para temporais e ventos costeiros. O que explica essas mudanças bruscas?
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 set 2023 às 13:44

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 13:44

O calor não dá trégua para os capixabas nesta quarta-feira (27) e a previsão é que cidades do Espírito Santo registrem temperaturas que podem chegar aos 42º C. Já na quinta-feira (28), o calor pode dar lugar a temporais e queda nos termômetros.
É um tal de tira casaco, põe casaco. A reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para entender essas mudanças no tempo no Estado. A meteorologista Anete Fernandes explica que a redução das temperaturas nos próximos dias decorre da presença de nuvens, principalmente na faixa litorânea.
ES está com dois alertas de tempo válidos: um para chuva forte e outro para ventos costeiros
ES está com dois alertas de tempo válidos aé quinta-feira (28): um para chuva forte e outro para ventos costeiros Crédito: Inmet
A combinação de uma área de baixa pressão — que consiste em condição atmosférica favorável para formação de nuvens de chuva forte — nas imediações do litoral da região Sul do Brasil, com prolongamento em direção ao litoral da região Sudeste, aliado à disponibilidade de umidade e ventos em médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidade em grande parte das Regiões Centro-Oeste e Sudeste.
A mudança nas condições de tempo após temperaturas tão elevadas, devido à onda de calor, provocam a formação de nuvens com grande desenvolvimento vertical — nuvens com capacidade para grande volume de chuva, o único tipo de nuvem que provoca raios — que resulta em condição de tempo severo, ou seja, temporais com rajada de vento, muitos raios e condições favoráveis para precipitação de granizo.

Virada no tempo

formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre terça (26) e quarta-feira (27) vai acalmar os termômetros em algumas regiões do país, segundo o Climatempo. O Sudeste deve sentir influência do ciclone e as temperaturas devem cair de uma vez só de quarta (27) para quinta (28), aponta o MetSul Meteorologia. Em Vitória, capital capixaba, passará de 37°C para 27°C.

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