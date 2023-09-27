O que explica o tempo "sanfona" no ES: do sol de pocar ao temporal

ES está com dois alertas de tempo válidos aé quinta-feira (28): um para chuva forte e outro para ventos costeiros

A combinação de uma área de baixa pressão — que consiste em condição atmosférica favorável para formação de nuvens de chuva forte — nas imediações do litoral da região Sul do Brasil, com prolongamento em direção ao litoral da região Sudeste, aliado à disponibilidade de umidade e ventos em médios níveis da atmosfera favorecem a formação de áreas de instabilidade em grande parte das Regiões Centro-Oeste e Sudeste.

A mudança nas condições de tempo após temperaturas tão elevadas, devido à onda de calor, provocam a formação de nuvens com grande desenvolvimento vertical — nuvens com capacidade para grande volume de chuva, o único tipo de nuvem que provoca raios — que resulta em condição de tempo severo, ou seja, temporais com rajada de vento, muitos raios e condições favoráveis para precipitação de granizo.