Fim de setembro terá virada no tempo de um dia para o outro em Vitória

A primavera começou no último sábado (23) com altas temperaturas por conta de uma onda de calor que atingiu o Brasil. No entanto, a formação de um novo ciclone extratropical em alto mar, próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre terça (26) e quarta-feira (27), vai baixar os termômetros em algumas regiões do país, segundo a empresa Climatempo.
Conforme apuração do g1, o Sudeste deve sentir influência do ciclone e as temperaturas devem cair de uma vez só de quarta (27) para quinta (28), aponta o MetSul Meteorologia. Em São Paulo, a máxima vai despencar de 35°C para 20°C; no Rio de Janeiro, de 37°C para 22°C; e, em Vitória, capital capixaba, será de 37°C para 27°C.
Com informações do g1.