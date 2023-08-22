Onda de calor atinge o ES e temperaturas podem chegar a 40°C

Praia da Curva da Jurema, Vitória, em dia ensolarado e sem nebulosidade Crédito: Ricardo Medeiros

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Inmet, afirmou que a onda de calor no Estado vai atingir especialmente o Sul do Espírito Santo entre esta terça-feira (22) e a próxima sexta-feira (25).

"A temperatura máxima no Sul do Estado, na divisa com o Rio de Janeiro, deve ficar entre 38ºC e 40ºC", contou. Já em Vitória, os termômetros podem chegar aos 36ºC até o fim desta semana.

A onda de calor se forma nesta terça-feira (22) sobre o Brasil Central e parte do interior nordestino. O meteorologista explicou que o fenômeno se dá em razão da persistência de temperatura 5ºC acima da média por um período mínimo de 2 a 3 dias.

O calorão deve durar até a próxima terça-feira (29) em algumas áreas do país. Segundo Claudemir Azevedo, a formação do ar seco e quente continental nesta época do ano é comum, especialmente, com a proximidade da nova estação, a primavera.